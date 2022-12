MIAMI, Estados Unidos. – La actriz cubana Natasha Díaz criticó en entrevista con el medio oficial cubano La Jiribilla “algunos programas” de la Televisión Cubana, así como las presentaciones de presuntos artistas que no cuentan con la preparación indispensable.

“Yo amo, disfruto enormemente servir a la gente y servirle con calidad. Nadie se imagina cuánto sufro cuando veo algunos programas en la Televisión, no pocos, incluso, de mal gusto. Soy de las que piensa que ahora cualquiera se presenta en la televisión y así vemos a cantantes, actores y actrices carentes de preparación académica y psicológica”, lamentó.

Para la actriz, conocida en la Isla por su participación en telenovelas y aventuras, también dijo que los televidentes merecían “respeto” y “programas de calidad en los que vean reflejados su realidad”.

“No basta con recitar un texto, hay que actuar y hacerlo de manera convincente. (…) Hay que estudiar profundamente cada personaje a interpretar. Que se demuestre la calidad artística en cada actuación, en cada representación que debe llevar siempre implícito un mensaje”, agregó.

Para la artista, hay que “poner en función de un texto cada músculo del cuerpo, la boca, los ojos. Decir con una mirada, con un simple movimiento de tu rostro el mensaje que quieres y debes transmitir. Actuar no es, como piensan algunos, pararte y decir un texto. Es esa entrega total que demuestre convicción, certeza del personaje que estás interpretando”, precisó.

En otro momento de la entrevista, Díaz lamentó que a partir de ahora siempre le toque interpretar a “la madre negra y pobre (…) por la edad”.

“Mi mayor insatisfacción es que me hayan encasillado, que no me hayan permitido hacer más, cuando antes y todavía cuento con deseos y fuerzas suficientes para hacerlo, para asumir el rol de una madre o abuela que abandona a sus hijos o los maltrata, por ejemplo”, aseguró.

