MIAMI, Estados Unidos. – La actriz cubana Yailene Sierra Rodríguez, una de las intérpretes de la telenovela Tú, criticó este martes las “extremas” condenas de los presos políticos de la Isla en una publicación de su perfil de Facebook.

“En medio de tantas distracciones que hay en el ambiente, me niego. A olvidar el sufrimiento de tantos jóvenes y sus familiares que sufren extremas condenas”, escribió.

“Pido a Dios que en esta semana Santa sane corazones. No es educativo el castigo. No generes dolor o tu propia cabeza será tu verdugo. El tiempo. Que lo pone todo en su lugar. Luz para esos jóvenes. Mi corazón y mis oraciones con ellos”, terminó.

Cuatro horas después de su aparición, el post de Sierra Rodríguez había sido compartido por una decena de usuarios, entre ellos el cineasta Lester Hamlet, quien aseguró que también se negaba a olvidar.

No es la primera vez que la reconocida actriz de cine, teatro y televisión alude a la situación de los presos políticos en la Isla.

El pasado 20 de marzo, en la fecha de su cumpleaños escribió: “Aquí estoy para agradecer todas las muestras de cariño en mi día. Aquí estoy disfrutando de mi libertad, sin quitarme de la cabeza a [email protected] los que hoy están tras las rejas”.

“Hoy no quiero fiestas sino alabanza. Alabanza a Dios por todo lo que amo en la vida, fe en que los corazones se ablanden hasta que sientan el deseo de ofrecer perdón. Lo que no nace no crece. Pero tengo la esperanza que siempre hay un rayo de luz para cada semilla y el deseo de otorgar Amor en todos nosotros. Brindo por un futuro mejor para nuestro país en el que todos encontremos consuelo y alegría”, afirmó.

De acuerdo con la organización Prisoners Defenders (PD) en Cuba hay 1 024 prisioneros políticos. 891 de ellos están encarcelados por su participación en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

A inicios de abril de 2021, el régimen cubano tenía encarcelados a 140 presos políticos. Hasta el cierre de marzo de este año se habían sumado otros 1 061.

Sierra Rodríguez es una de las actrices que participa en la telenovela cubana de turno, Tú. La artista, coprotagonista del filme Habana Blues, también podrá ser vista recientemente en la teleserie “Primer grado”, del realizador Rudy Mora.

