MADRID, España.- En medio de la crisis migratoria que atraviesa Cuba, una de las más grandes de su historia, durante el 2022 trascendieron nombres de populares actores y actrices que dejaron la Isla durante el 2022. La mayoría emigraron a Estados Unidos. Entre ellos se encuentran Erdwin Fernández, Daniel Romero, Claudia Tomás, Yerlín Pérez, Coralita Veloz, Gabriel Wood, Ulyk Anello y Leandro Cáceres.

Erdwin Fernández

A penas comenzado el año, trascendió la llegada a Miami de Erdwin Fernández. El actor, conocido en Cuba por sus papeles en telenovelas como Las Huérfanas de la Obra Pía, Salir de noche y La cara oculta de la luna, entre muchos otros, llegó al país norteño junto a su esposa.

Tras su llegada, a través de Facebook agradeció la bienvenida de amigos y seguidores.

Daniel Romero y Claudia Tomás

En marzo también llegaron a Miami los jóvenes actores Daniel Romero y Claudia Tomás, tras una escala de meses en Ciudad de México, a donde habían viajado para presentar la película El Mayor. En este filme, que le dio popularidad a ambos, Daniel Romero interpretaba a Ignacio Agramonte y Claudia Tomás a Amalia Simoni.

Poco después de arribar a EE. UU., en entrevista con el realizador Ian Padrón, Daniel Romero declaró sobre su decisión de emigrar: “Me ha motivado la aspiración de ser feliz, de poder construir un futuro más próspero para mí, para mi familia, mi esposa, y de sentirme un poco más libre. De tener un lugar en la sociedad, y de ser yo”.

Yerlín Pérez

Yerlín Pérez, la Arturita del programa humorístico Deja que yo te cuente, llegó en mayo a Estados Unidos, donde se reencontró con su hijo Eduardo Aquino, de 21 años.

Invitada al Show de Carlucho, del canal UniVista TV, explicó que inicialmente viajó a Playa del Carmen, en México. Desde allí se trasladó a Cancún, y luego hasta la capital mexicana. Posteriormente llegó a una ciudad en la frontera con Estados Unidos.

“Me acogieron. Dormí con cuatro personas en una cama, me tocó dormir así, con personas que me cuidaron mucho. Me sentí súper protegida; encontré a muchos cubanos. Todos eran guajiros. Creo que había pocos habaneros. Me respetaron tanto. Me ayudaron tanto”, relató.

Actualmente se encuentra en Miami, donde decidió establecerse.

Coralita Veloz

Coralita Veloz, rostro muy conocido de la televisión y el cine cubanos, en junio de este año se reunió con su familia en Miami.

La actriz, que intervino en filmes como Lista de espera y La vida es silvar, salió de Cuba el 10 de abril con destino a Guyana, para buscar una visa hacia Estados Unidos. Allí estuvo alrededor de dos meses, hasta viajar a Florida. “Estoy muy feliz. Ya estoy aquí en la casa de mi hija, de Maka, de mi nieto, de mi yerno”, dijo Veloz tras su llegada.

Gabriel Wood

Gabriel Wood, hijo de Patricio Wood y nieto de Salvador Wood, llegó a Miami en septiembre tras una travesía de 23 días que comenzó en Nicaragua. Gabriel Wood, de 26 años, llegó al país norteño junto a su esposa, su hija de tres años y su suegro. Sobre la ruta migratoria, en entrevista para el programa La casa de Maka relató que en uno de los buses en el que iban en Sinaloa, México, fueron asaltados, pero no perdieron el dinero porque estaba oculto en un osito de peluche de su hija. Además, declaró que “tenía pensado irse hacía mucho tiempo”, sobre todo porque consideraba que “su hija no podía crecer en un sistema así”.

Aunque su madre y su hermano viven en Estados Unidos, optó por la vía migratoria centroamericana debido a las demoras en los procesos de reclamación, que no quería continuar esperando.

Ulyk Anello

El actor Ulyk Anello, quien a finales de septiembre pasado explotara contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, llegó un mes después a Miami.

Tras su arribo a Estados Unidos fue entrevistado en el programa La casa de Maka, donde fue preguntado si antes de hacer sus directas desde Instagram contra el régimen ya tenía pensado salir del país.

“Yo llevaba muchos días aguantando. Mucho antes de los apagones, mucho antes de que se le echara a perder la comida a mis hijos Yo estaba mal… El estrés me acabó con las manos. Fue algo acumulativo. Ya cuando vi que estaba la nevera vacía ahí exploté, me cegué. No sabía que me iba a ir de Cuba. No tenía dinero para irme. Lo hice porque fue lo que sentí en ese momento, porque no podía aguantar más la rabia que tenía adentro y exploté”, dijo al respecto.

México fue la vía para salir de Cuba, y gracias a dos amigos que le pagaron el pasaje, explicó.

Así como manifestó: “No quiero un futuro en ese país para mis hijos. No quiero que pasen lo que pasé yo”.

Leandro Cáceres

Leandro Cáceres, quien se dio a conocer en la televisión cubana en la serie juvenil Mucho Ruido, llegó este mes a Estados Unidos.

Cáceres, que también interpretara al personaje de “Tabaquito” en la serie Lucha Contra Bandidos, compartió en Facebook una foto en la icónica boya de las “90 millas” de Cayo Hueso, al sur de la Florida.

“Yo no me fui, yo me alejé un poquito. Desde más lejos se oye más bonito”, decía en la publicación.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.