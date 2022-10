MADRID, España.- El actor cubano Ulyk Anello, quien a finales de septiembre pasado explotara contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, llegó en horas recientes a Miami.

Tras su llegada a Estados Unidos fue entrevistado en el programa La casa de Maka, donde fue preguntado si antes de hacer sus directas desde Instagram contra el régimen ya tenía pensado salir del país.

“Yo llevaba muchos días aguantando. Mucho antes de los apagones, mucho antes de que se le echara a perder la comida a mis hijos Yo estaba mal… El estrés me acabó con las manos. Fue algo acumulativo. Ya cuando vi que estaba la nevera vacía ahí exploté, me cegué. No sabía que me iba a ir de Cuba. No tenía dinero para irme. Lo hice porque fue lo que sentí en ese momento, porque no podía aguantar más la rabia que tenía adentro y exploté”, dijo al respecto.

Sobre la manera de salir de Cuba, explicó que desde el 2013 tenía una residencia en México, país a donde en varias ocasiones viajó a “mulear, porque era el único modo que tenía de hacer dinero para reparar su casa”.

México fue la vía para salir de Cuba, y gracias a dos amigos que le pagaron el pasaje, explicó.

Después de las directas, uno de estos amigos lo llamó y le dijo, “recoge tus cheles que te voy a sacar de Cuba porque después vendrán cosas peores”, explicó el reconocido actor.

“Pagaron mi pasaje hasta Cancún hasta que se dio el momento de llegar aquí (Estados Unidos). Les estaré siempre agradecido”, agregó.

Durante el programa Ulyk Anello recordó que no era la primera vez que realizaba publicaciones denunciando la situación de Cuba.

Así como explicó que había sido sancionado por conceder una entrevista a un periodista radicado en Miami y tener una foto de una flor blanca en su perfil de Facebook.

Sobre su salida del país dijo también que dejaba a sus hijos con pesar, pero que así es la única manera de lograr que ellos sean libres algún día.

“No quiero un futuro en ese país para mis hijos. No quiero que pasen lo que pasé yo”, declaró.

Ulyk Anello explota contra el régimen

En septiembre pasado, tras el paso del huracán Ian y después de tres días de apagón, Anello publicó dos videos en su cuenta de Instagram pidiendo la dimisión de Díaz-Canel.

“Aquí llevo tres días sin corriente”, dijo el actor en el primero de sus videos. “Díaz-Canel, contigo, mi hermano. Tú tienes comida porque te la ponen los carneros de pin… esos que te pusieron a ti como presidente. Mis hijos se están quedando sin comida. Cuando se me pudra la comida que tengo ahí te la voy a poner en la puerta del Consejo de Estado”, advirtió.

El actor también le pidió a Díaz-Canel que dimitiera. “No resuelves nada. ¿Dónde están los tantos millones que te donaron para arreglar la termoeléctrica de pin… esa que no funciona? ¿Dónde están? En la vida se había visto esto. Mucha muelita, mucho bla bla bla y no resuelves nada. Acaba de irte ya”, pidió.

En el segundo video, Anello sugirió que no temía las consecuencias de sus palabras. “Ya esto es para que me vengan a buscar, Brigadas Especiales, todo el mundo. Me van a tener que matar o botarme de este país porque ya no me voy a callar más”, dijo.

“Con la comida de mis hijos no se juega. No se juega. Voy a ser la puntillita que te jode en el zapato, como dicen Los Aldeanos. O resuelves el problema o me vas a tener que botar pa’l carajo de este país como hicieron con Luis Dener, que le pagaron su pasaje para que se fuera”, dijo, dirigiéndose otra vez a Díaz-Canel.

“Págame a mí el pasaje y me voy y no te molesto más. Págales el pasaje a todos los cubanos que quieren que te vayas ya, que dimitas ya. ¿Hasta cuándo va a ser la falta de respeto tuya? (…) Este sistema no funciona, mi hermano, no funciona. Ya. Dimite. Vete pa’l carajo. Entrega esto”, insistió.

Días después de estas declaraciones, Arleen Rodríguez Derivet, subdirectora del programa Mesa Redonda y vocera del régimen cubano, arremetió contra Anello.

En su podcast “Chapeando Bajito” y sin mencionar el nombre de Anello, Derivet dijo del actor: “Chilló, insultó, pidió que el presidente renunciara, que a él lo detuvieran y expulsaran del país y, como nadie lo hizo, se fue al aeropuerto y de ahí quién sabe a dónde”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.