Activistas reflejan realidad cubana en 1ra Cumbre Juventud y Democracia

WASHINGTON, Estados Unidos.- La primera Cumbre sobre Juventud y Democracia en las Américas, celebrada en Washington del 16 al 18 de octubre, sirvió de escenario para que jóvenes líderes del hemisferio discutieran los principales problemas que afrontan sus países, aunque las transcendentales intervenciones estuvieron marcadas con la presencia de jóvenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Por la parte cubana se encontraba el joven activista Félix Llerena, quien, frente a las delegaciones participantes, pidió perdón en nombre de los jóvenes opositores cubanos por haber sido el régimen de Cuba el causante de las dictaduras en países que antes eran libres y democráticos.

Llerena dijo a CubaNet que estaba muy contento porque Cuba había regresado a la Organización de Estados Americanos, aunque no de manera formal como se desea. “Nuestro compromiso es que la Isla regrese como miembro pleno, aunque recordemos que somos miembros fundadores de esta organización, y más que todo, que el castrismo no nos representa, por lo que evidentemente, no puede ocupar un asiento en la organización donde se sientan países democráticos”.

Así mismo, el joven opositor cubano expresó que “las nuevas generaciones de cubanos que estamos luchando en contra del régimen podemos asumir el reto y el compromiso de venir aquí a la OEA y poder decir que Cuba estará presente no solo en estas reuniones, sino que vamos a trabajar y luchar, primero para lograr el desconocimiento total en esta región de la dictadura del régimen de Castro, de Díaz-Canel o de cualquiera que pongan, y número dos, que lucharemos por la reintegración de las generaciones cubanas y las voces perseguidas en Cuba como representación legitima del pueblo cubano, para traerlas nuevamente a la OEA”.

En su intervención de clausura Llerena reflejó que en ese lugar que ocupaba en la cumbre podría haber estado cualquier joven cubano de los que se encuentran regulados actualmente. “Aquí podía estar Carlos Amel Oliva, Kata Mojena o Sayli Navarro, valientes jóvenes que se encuentran regulados por parte de la dictadura, que hoy no le permiten salir de Cuba, jóvenes que a diario exponen sus vidas para lograr una democracia”.

Félix Llerena cerró sus palabras recordando a todos los activistas, artistas, periodistas independientes, líderes de organizaciones injustamente encarcelados, presos políticos, Damas de Blanco y disidentes regulados cubanos que sufren cada día en la Isla la represión del régimen.

“A la juventud cubana le dejo el reto de asumirlo, no hay que precisamente vestirse de saco y corbata y venir a la OEA, solamente el reto de cada mañana poder levantarnos y saber que hoy es un nuevo día para hacer algo por nuestro país es un inmenso reto, que debemos de asumir cada uno de los jóvenes cubanos”.

Por su parte, entre los presentes en la clausura se encontraba Carlos Trujillo, Embajador de Estados Unidos ante la OEA, quien le mandó un mensaje a la juventud cubana: “Los jóvenes cubanos no pierdan la esperanza, sé que han pasado 60 años, pero deben exigir más, deben exigir Derechos Humanos, deben exigir democracia, lo que pasa en Cuba y lo que han pasado por 60 años generaciones perdidas, que nunca han podido votar en una elección, es inaceptable. Pienso que estas generaciones de cubanos van hacer todo lo posible para que un día se puedan celebrar elecciones, que gente joven pueda formar su partido, puedan hacer sus campañas y puedan liderar al pueblo”.

Esta primera cumbre de Juventud y Democracia cerró sus puertas con más de una treintena de jóvenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua que, a las afueras de la sede de la OEA en Washington, gritaron consignas de sus países y a favor de los jóvenes injustamente encarcelados, y que sufren por la férrea dictadura castrista.

El periodista de CubaNet Yosmany Mayeta, residente en Cuba, se encuentra de visita en Estados Unidos.