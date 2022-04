MIAMI, Estados Unidos. – El grupo Bienestar Animal en Cuba (BAC) de Las Tunas denunció este domingo el asesinato de una “pequeña perrita” en ese territorio y calificó el hecho como “repudiable”.

En una publicación en Facebook, el grupo señaló como responsable del hecho a “un ciudadano de 20 años con antecedentes de alcoholismo”, quien “arremetió de forma brutal una puñalada a [una] pequeña perrita causándole la muerte”.

“Según la dueña, la perrita había derramado el alcohol que el individuo tenía en un vaso, y este enfurecido expresó que iba a matar a la perrita. Posteriormente penetró en la casa de la vecina con un cuchillo y delante de dos niños tomó a la perrita y le dio una puñalada causándole la muerte inmediata”, indicó BAC Las Tunas.

Asimismo, BAC Las Tunas repudió “enérgicamente” la ocurrencia de hechos como este. “Las personas que actúan de esta forma deben ser castigadas por la ley. ¡No nos cansaremos hasta que hagamos justicia!”, dijeron los activistas integrantes del grupo de protección animal.

“Pedimos la colaboración de todos (…). No podemos permitir que la ley de protección animal siga sin cumplirse. Haremos todo lo posible para hacer justicia ante este salvajismo”, terminaron.

Las denuncias de casos de maltrato animal son cada vez más comunes en redes sociales. El pasado viernes 22 de abril la activista Adrianela Guerra Monteagudo lamentó en Facebook otro caso de violencia extrema contra un perro.

En su publicación, la internauta alertó sobre el presunto sacrificio de perros en Ciego de Ávila, tras la aparición de las patas cocidas de un can. “No sabemos si fue para consumir o quizás para venderlo como parte de algún alimento, evidentemente estaba cocinado porque al tocar los huesos se sabe y por las marcas se deduce que fue descuerado, atado por sus paticas delanteras”, contó la activista.

“No tengo palabras para expresar lo que siento, es un hecho simplemente abominable, lo peor es no saber quién o quiénes están cometiendo estos crímenes y no poder hacer nada al respecto, ni siquiera contamos con una verdadera ley de protección animal que los ampare y se cumpla”, pidió.

Asimismo, alertó a la comunidad animalista cubana del aumento de los “hechos de violencia y abandono de esos seres maravillosos que no tienen voz ni poder para defenderse”.

El Decreto Ley No. 31 de Bienestar Animal entró en vigor en febrero de 2021. No obstante, el instrumento legal no ha tenido la aplicación ni el cumplimiento esperado, han denunciado activistas e incluso medios oficiales.

