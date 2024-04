MIAMI, Estados Unidos. – La periodista María Matienzo Puerto y la curadora de arte y activista Yanelys Núñez Leyva denunciaron este lunes intimidación y hostigamiento por parte de representantes de la delegación oficial de Cuba durante el III Foro Permanente de Afrodescendientes, celebrado en Ginebra.

En el evento, organizado por el Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Matienzo Puerto y Núñez Leyva participaron como oradoras.

En una publicación de Facebook, la periodista describió el foro como una oportunidad única para hablar directamente con la sociedad civil y presentar una visión de Cuba muy distinta a la que promueve la delegación oficial. “Aunque otras veces habíamos estado en Ginebra hablando de derechos humanos, nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar con la sociedad civil directamente y redescubrirles una Cuba muy diferente a la que la delegación oficial vocifera”, escribió Matienzo Puerto.

Las activistas abordaron temas como el racismo estructural y sistémico, los feminicidios y los abusos bajo custodia policial en Cuba. Sin embargo, su presencia y sus declaraciones no fueron bien recibidas por las representantes cubanas en la ONU. Según Matienzo Puerto, “para la Embajada de Cuba en la ONU todo estaba bien. En Cuba no hay racismo, la dictadura no es racista, es más, según ellas, en Cuba no hay dictadura”.

El clímax de la confrontación se produjo durante el evento paralelo “Violencia contra mujeres afrolatinas”. Tras la intervención de Matienzo Puerto, Norma Goicochea Estenoz y Rosa Campoalegre, de la delegación oficial cubana, confrontaron agresivamente a las ponentes.

“Norma Goicochea, formada en la escuela de diplomacia de La Habana donde aprenden a gritar y a manotear con tremenda soltura, fue directo a gritarle a Epsy Campbell mientras la otra, Rosa Campoalegre, en una actitud pasivo agresiva, mientras me decía que ella no me gritaría, me encajó las uñas en la palma de la mano y me tocó mis collares”, relató Matienzo Puerto.

“Que seamos mujeres negras NO nos hace tener que coincidir en todo; si usted es inmoral, como los son estas señoras, NO venga a decirme cosas como las que me dijo la Rosa Campoalegre, ‘que dialogara con el régimen’ o que no podíamos estar toda la vida como ‘perras’. Tanto para Yanelys Núñez Leyva como para mí, está clarísimo que en Cuba hay una DICTADURA y que no se puede pensar en Cuba sin pensar en la libertad de los presos políticos o en elecciones libres donde acabemos de sacar a esta gentuza del poder”, concluyó la periodista.

En uno de los comentarios de la publicación, Núñez Leyva también mencionó a Greisy Cordero Suárez, la tercera secretaria de la Misión Permanente del régimen cubano en Ginebra. “Esta mujer dijo en varias intervenciones dentro del foro afrodescendiente que la ‘Revolución Cubana había eliminado las bases estructurales del racismo’. (…) Lo mejor de todo es que NADIE le rió la gracia, porque es una estupidez todo lo que dijo”, contó la activista.

Con anterioridad, Norma Goicochea, a quien el régimen ha intentado presentar como “emprendedora”, ha justificado la represión desatada por las autoridades cubanas durante las protestas masivas del 11 y 12 de julio de 2021, las cuales calificó como “actos violentos y disturbios”.

Mientras que Goicochea se desempeña actualmente como directora de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), Campoalegre trabaja como coordinadora del Grupo de Trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), así como de la Cátedra “Nelson Mandela”.

