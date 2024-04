SAN LUIS POTOSÍ, México.- La activista cubana Yamilka Lafita Cancio, conocida en redes sociales como Lara Crofs, fue detenida este martes por agentes de la Seguridad del Estado y desde entonces se encuentra en paradero desconocido.

La propia activista, en el momento de su detención, logró denunciar en redes sociales el hecho y condenó que se trataba de la quinta vez que la detenían en un plazo de 10 días.

“Me volvió a detener la policía. En menos de 10 días han sido 5 veces. Siempre policía de tránsito, caballitos y puntos de control. Siempre el mismo modus, resulta que yo no soy yo, ellos piensan que mi CI tiene que decir Lara Crofs, esta gente realmente tiene problemas”, dijo la cubana.

En su publicación, destacó que le retiraron los documentos y llevaba más de una hora dentro de su carro, momento durante el cual llegaron dos ladas con la Seguridad del Estado. Lafita sentenció con firmeza que no se bajaría del vehículo si no había una orden “debidamente redactada”. “Tampoco firmo multas, pues no cometí ninguna infracción”, escribió en su post de Facebook.

Lafita llevaba consigo medicamentos e insumos de donación, que se negaba a entregar bajo cualquier circunstancia. También refirió que tenía programada una cita médica en La Habana, algo de conocimiento de los oficiales, pues han ido a preguntar por ella a su neurólogo.

Horas después de su detención aún no se tienen noticias suyas. En su perfil de Facebook aseguraron que la profesora Alina Bárbara López Hernández estaba recorriendo Matanzas la tarde de este martes para saber dónde tienen a la activista.

Fuentes cercanas a la activista afirmaron que la habrían llevado a la estación del reparto El Naranjal, en la cabecera municipal de Matanzas.

Lafita Cancio ha sido reprimida por la Seguridad del Estado en numerosas ocasiones por ayudar a otros. Creó una “red de ayuda” en la que hoy laboran “muchísimas personas en todo el país”.

Según expresó a CubaNet en una ocasión, ayudar a madres y niños le produce “muchísima satisfacción”. “Esa alegría es un sentimiento único que ellos te transmiten cuando sienten de que tú realmente le estás resolviendo un problema, porque más allá de una necesidad se les convierte en un problema”, explicó.

