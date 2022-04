LA HABANA, Cuba.- Desde el municipio de Camajuaní, en la provincia Villa Clara, el activista y ex preso político del grupo de los 75 Librado Linares García denuncia el acoso de que es objeto desde hace varios meses por parte de la policía política de esa ciudad.

Desde hace aproximadamente 10 meses Librado Linares está siendo acusado de amenaza supuestamente por una mujer a la que él asegura que no conoce. Anteriormente, aclara, le aplicaron una medida cautelar de 15 días de prisión domiciliaria por la misma causa.

El también Secretario General del Movimiento Cubano Reflexión (MCR) amplía que en esta ocasión se presentaron en su casa, el viernes 8 de abril, dos agentes de policía para entregarle una citación oficial en la cual se leía que debería acudir el sábado 9 de abril a las 8:30 a.m. a la Delegación Municipal del MININT de la localidad.

Librado Linares aseguró a CubaNet que permaneció en la estación de policía alrededor de cuatro horas desde las 8:30 a.m., con la presencia del jefe de la PNR, un oficial y el jefe de los instructores del municipio, además de “varios oficiales del G2 y tres carros patrulla”.

El activista señaló que casi al final de la reunión le comunicaron que para cerrar el caso le pondrían una multa administrativa, “pues de lo contrario iría a juicio con un marco sancionador de seis meses a un año de privación de libertad”.

El ex preso político enfatiza que no aceptó la multa por considerarla igualmente injusta, y en su lugar pidió un careo con la supuesta acusadora, el cual los agentes no propiciaron.

A Librado Linares le fue entregado el carnet de identidad y le advirtieron que ante cualquier acontecimiento sería citado nuevamente. Apunta también que su esposa, la dama de blanco Magaly Broche, fue amenazada con una acusación de desacato cuando se presentó en el recinto policial en demanda de justicia.

Librado Linares García denunció además el constante seguimiento por parte de la policía política y los órganos represivos, así como innumerables represalias contra quienes visitan su casa o se relacionan con él.

