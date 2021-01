Activista de UNPACU acusada de “desacato” por intentar comprar comida

MIAMI, Estados Unidos.- Más de 24 horas han transcurrido desde que oficiales del régimen detuvieran a Sulaine Videaux, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide. Esta joven opositora, que vive en el reparto Vista Hermosa, de Santiago de Cuba, también es madre de dos niños pequeños, uno de cuatro años y otro de apenas 10 meses de nacido.

“Desde ayer el bebé más pequeño no ha parado de llorar, acostumbrado a su leche materna no hay poder humano que logre tranquilizarlo”, declaró la activista de UNPACU Nelva Ortega tras el arresto prolongado de Videaux.

“El otro pequeño tampoco ha estado bien. Desde ayer está enfermito producto a unas lesiones que tiene en la piel, y la ausencia de su madre empeora la situación”, lamentó.

Sulaine, que frecuentemente denuncia en las redes sociales lo difícil que le resulta ponerle un plato de comida a sus hijos en la mesa, se encontraba este jueves en horas del mediodía en la calle Enramadas en una cola para intentar comprar alimentos

“La fila, vigilada por la policía, era para comprar un módulo de productos lácteos en los llamados mercados ideales a través de la libreta de racionamiento. Al llegar su turno, la dependienta le dijo que ella no podía comprar porque ya lo había hecho, y Sulaine demostró que con esa libreta no. La dependienta, a pesar de que estaba viendo que ciertamente con esa libreta no había comprado se negó, por lo que Sulaine se retiró”.

Desde que se agudizó la crisis de alimentos en el país el gobierno cubano comenzó a vender en su red de tiendas varios productos como leche, yogurt, detergente, jabón, aceite, pollo, y otros, por núcleo familiar, independientemente a la cantidad de personas en este.

“Es increíble que además del hambre y la miseria que sufrimos, que no hay comida en ningún lugar, también te impidan comprar así sin mayor justificación. Y que encima abusen de ti para evitar que denuncies tanta corrupción y descaro”, dijo Ortega.

Según activista, que además es médico de profesión y atiende el proyecto de salud que realiza la UNPACU en Santiago de Cuba, al salir Sulaine del establecimiento varios policías la interceptaron le pidieron su carné de identidad y la esposaron.

“Ella preguntó que para que querían su carné de identidad si lo único que estaba haciendo era tratando de llevarle algo de comer a sus hijos, y ante esto los oficiales la agredieron y se la llevaron a la unidad más cercana”.

Actualmente Riveaux se encuentra en la segunda estación policial de Santiago de Cuba, llamada El Palacete, y familiares que se presentaron a este centro informaron a Cubanet que está siendo acusada de “desacato”.

A finales de 2020 el cubano René López fue llevado a juicio por los presuntos delitos de “atentado”, “desacato” y “desorden público”, aunque finalmente fue multado con 1 200 pesos. Este señor había sido detenido días antes en una cola para comprar pollo y champú por decir que en Estados Unidos no se hacían colas para comprar alimentos.

Hechos similares fueron denunciados durante el 2020 en todo el país. En el caso de los opositores, a esta crítica situación se suma la vigilancia policial a la que están constantemente sometidos.

Seguridad del Estado amenaza con desaparecer a Zaqueo Báez, coordinador de UNPACU

Por su parte, este 28 de enero varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba denunciaron actos represivos en su contra por parte de agentes del Ministerio del Interior.

El coordinador de la organización en la capital, Zaqueo Báez Guerrero, contó a Cubanet que fue arrestado en la vía pública, en el municipio Centro Habana y trasladado hacia la unidad policial de Calabazar.

“Allí me llevaron a una pequeña sala donde fui interrogado por esbirros de la dictadura y fuertemente amenazado. En esta ocasión me hablaron no solo de prisión, sino de que podían desaparecerme, y yo entiendo por eso de todo, hasta asesinarme”, alertó el opositor.

Igual amenaza recibió Cosme Damián Domínguez, que estuvo arrestado por casi dos horas dentro de un auto de patrulla con un agente vestido de civil.

“Al preguntarle quien era y por qué no se identificaba me dijo que no me preocupara, que a mí me iban a desaparecer igual que a Zaqueo”, aseguró el opositor.

