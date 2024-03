LA HABANA, Cuba. – La activista cubana Lucinda González Gómez, miembro del grupo opositor Cuba Primero, denunció en entrevista con CubaNet que la Seguridad del Estado está “hostigándola y acosándola”.

“Hago un llamado a la comunidad internacional porque mi vida corre peligro al igual que la de otros opositores y periodistas independientes. La dictadura está tratando de acabar con nosotros”, alertó González Gómez.

Según explica, constantemente recibe llamadas a su teléfono móvil de oficiales de la Seguridad del Estado que la amenazan con enviarla a prisión si continúa realizando actividades en contra del régimen de la Isla.

“Todo es por este nuevo movimiento que ha surgido y que está fuerte y tiene presencia en todo el país”, precisó la mujer.

El pasado miércoles, González Gómez debió comparecer en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ubicada en calle 3ra. y 110, en el municipio Playa, ante la teniente coronel “Kenia”, quien le hizo varias advertencias y amenazas.

Citación entregada a González Gómez (Foto: CubaNet)

“Lo primero que me dijo es que no nos van a permitir hacer ninguna actividad. Según ella, si se llegan a enterar de que yo recibo dinero del extranjero me van a condenar por terrorista”, aseguró la activista.

Entretanto, la oficial también le habría aclarado que, si denunciaba las advertencias en redes sociales, estaría incurriendo en otro delito y podría ser procesada por esta causa.

“Solo le dije que me diera la oportunidad de tirarle una foto, que yo la iba a denunciar en redes sociales, para darle la oportunidad de meterme presa”, contó la entrevistada.

González Gómez asegura que dijo a la oficial que ella era una activista pacífica y que nunca utilizaría la violencia para lograr un cambio democrático en la Isla.

La opositora ha sido detenida y hostigada en varias ocasiones por la Seguridad del Estado para impedir que continúe con su activismo. La mujer fue miembro del Grupo opositor Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo y el movimiento femenino Damas de Blanco.

“No me van a doblegar. ¿Qué puede ser, que me manden a matar a mí? Pues me convertiré en una mártir”, concluyó.



https://youtu.be/AynrwlVusHI

