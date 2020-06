Activista LGBTI+ cubano presenta demanda contra cantante Danay Suárez

MIAMI, Estados Unidos.- Alberto Roque Guerra, activista LGBTI+ cubano y autor del blog HOMO Sapiens, anunció que impuso una demanda contra la cantante cubana Danay Suárez, blanco de críticas y en medio de una polémica luego de publicar en redes sociales su postura sobre la homosexualidad y la pedofilia.

“Hoy es un día importante para mi activismo por los derechos sexuales. Con el contrato de un abogado, realicé una demanda de querella criminal por el delito de injuria perpetrado por Danay Suárez Fernández. El proceso debe tomar curso en la Sala Primera de lo Penal en el Tribunal Provincial de La Habana”, escribió el activista el pasado viernes en su cuenta de la red social de Facebook.

“Las personas deben asumir sus responsabilidades jurídicas cuando lesionan el honor de otras personas”, dijo Roque, que aseguró que “las disculpas públicas no son suficientes”, ya que la comunidad que representa ha sufrido “siglos y siglos de acoso, persecución y odio”.

“Hoy he abogado por la restauración de mis derechos y de las personas lesionadas y al mismo tiempo he utilizado las herramientas educativas aprendidas durante 18 años de activismo por la justicia social. Mi demanda puede ser vista como ‘inusual’ en el contexto jurídico, por tal motivo hice uso de mis herramientas educativas para que los operadores del Derecho comprendieran las razones que me llevaron a tomar esta decisión”, declaró.

El activista LGBTI+ cubano hizo una apelación ante dos abogados, uno penal y otro civil, para que se compare este tipo de situación con delitos de discriminación racista, y con respecto a la pedofilia también asegura habló sobre “nuestros antecedentes históricos penales de aplicar sanciones más severas en caso de abuso sexual homosexual (hasta 1997), el uso de antiguos códigos criminológicos lombrosianos para identificar perfiles delictivos en relación a la sexualidad y la racialidad, así como los límites de la libertad religiosa”.

El texto hecho público por la cantante Danay Suárez, el cual según la publicación fue escrito por otra persona pero que ella hace suyo al compartirlo, reza, entre otros puntos: “a mí también me parece inaceptable, asqueroso y repugnante el movimiento MAP. Sin embargo, levanto la voz porque hoy un pedófilo puede usar los argumentos que sustentan tu estilo de vida para cometer una tremenda atrocidad”.

“Date cuenta que si aceptas una, entonces deberías aceptar la otra, pues su fundamento es el mismo. Ahora, si una te parece impensable… Ya sabrás qué hacer con la otra”, dice también el texto.

Luego de la indignación que ha generado la publicación, y de la decepción manifiesta de muchos de los seguidores de la cantante, Danay Suárez subió a sus redes un video en el que pide disculpas y explica que “ni apoyo la pedofilia ni soy homofóbica”, aunque dejó claro que la homosexualidad “contradice las enseñanzas de Dios”.