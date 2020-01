MIAMI, Estados Unidos. – La activista opositora cubana y reportera del portal digital Cibercuba aseguró que la policía política allanó su casa buscando pintura roja que la involucrara con el grupo Clandestinos.

En entrevista a Radio y Televisión Martí, Hernández ofreció detalles del incidente, ocurrido el miércoles de la pasada semana. La activista fue detenida por efectivos de la policía, quienes allanaron su vivienda, ubicada en el barrio habanero de Cojimar.

“Parece que quieren establecer un vínculo entre el movimiento Clandestinos y yo. Estoy en la misma situación de todo el mundo: los sigo en la página, los sigo en Twitter para tener información de las cosas que están haciendo, pero no he hablado absolutamente con ninguno de los miembros de Clandestinos y no sé absolutamente nada”, declaró la opositora.

Hernández dijo a Martí que el régimen buscaba claramente involucrarla en el caso de Clandestinos, un movimiento cuyos miembros se atribuyen las polémicas pintadas en bustos e imágenes de José Martí en La Habana y Santiago de Cuba.

“Yo lo atribuyo a Clandestinos. Hoy mismo una vecina ha venido a contarme que ella venía con una amiga y le preguntó a un policía qué estaban buscando y el policía le dijo: ´Pintura roja´ (…) Si la intención de ellos es vincularme con estos grupos, están bastante equivocados. Yo no soy clandestina, yo soy a cara descubierta”, sostuvo la activista, que ha sido víctima de acoso policial durante los últimos meses.

Para Hernández, la Seguridad del Estado le está haciendo pagar su vínculo con la familia Ruiz Urquiola y su trabajo con Cibercuba, con amplia visibilidad en redes sociales.

“Empecé el año con un allanamiento, con una acusación. Estoy ahora mismo bajo fianza. Además estoy bajo tres amenazas: dejar de hacer ‘contrarrevolución’ -yo no hago ‘contrarrevolución’, yo lo que hago es revolución-; irme del país o ir presa. Esas son las alternativas”, sostuvo Hernández, quien, se encuentra regulada, pese a tener la ciudadanía española.