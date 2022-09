MIAMI, Estados Unidos. – El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Luis Alfredo Pérez Paján fue amenazado con ser procesado penalmente por colgar carteles contestatarios en su hogar y en su propio bicitaxi.

El pasado 27 de agosto, Pérez fue trasladado a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Baracoa, donde oficiales del Ministerio del Interior (MININT) le exigieron borrar los carteles.

Algunos de los escritos dicen “Patria y Vida”, “Viva el 11 de julio, día de la rebeldía nacional”, “Abajo los asesinos del MININT”, entre otros de carácter religioso.

La represión del régimen contra Pérez Paján ha sido habitual. Hace una década, las autoridades locales destruyeron sus cultivos, plantados en tierras abandonadas.

En esa ocasión, el agricultor y activista dijo a Radio Televisión Martí que, tras presentar una queja ante las autoridades locales, solo había recibido amenazas. “Me dijeron que si intentaba seguir sembrando este terreno que no era mío, no solamente me iban a demoler los sembrados sino que también me iban a meter preso”, aseguró en ese momento.

En enero de este año, también denunció una detención relacionada con los carteles pintados en su casa y su bicitaxi.

