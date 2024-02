LA HABANA, Cuba. – El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Misael Morales Patterson fue encerrado arbitrariamente en régimen de aislamiento, según él mismo denunció vía telefónica este 14 de febrero desde la Prisión Provincial de Guantánamo, de máximo rigor, donde se encuentra prisionero.

En relación al motivo del castigo, Morales Patterson dio a conocer en su conversación telefónica que el pretexto empleado por los militares fue acusarlo de “organizar bandas” en el centro carcelario, por lo cual lo encerraron el día 6 del presente mes en una celda de castigo sin agua, sin electricidad y sin condiciones de ninguna clase.

El activista de la Unión Patriótica de Cuba indicó asimismo que los militares lo mantuvieron encerrado hasta el sábado 10, y de igual modo subrayó que hasta el momento de su llamada telefónica las autoridades del penal lo mantenían durmiendo en el piso, pues alegan que su colchón y tablón para cama “no aparecen”.

Misael Morales Patterson – 14 febrero 2024

Morales Patterson insistió en que los funcionarios del penal carecen de pruebas para acusarlo, y llamó la atención además sobre el hecho de que las únicas bandas existentes en la instalación carcelaria son unas autorizadas por los propios militares, quienes además les pagan la suma de 2.250 pesos mensuales con el objetivo de que vigilen y hostiguen a presos políticos y a prisioneros contestatarios.

Según continuó describiendo el activista, esos grupos, denominados “promotores” o “consejo”, no son más que presos comunes a los que los militares han conferido autoridad para reprimir y acosar a aquellos reclusos que “defienden sus derechos y se oponen a las injusticias que a diario se cometen en las prisiones de la Isla”.

En su caso, Morales Patterson reveló a finales del pasado mes que de los 1.433 internos que componen la población penal de la Prisión Provincial de Guantánamo, casi la cuarta parte (358) se encuentran en estado de desnutrición o bajos de peso como resultado de la mala calidad y la insuficiente cantidad de la comida que se les sirve en ese penal.

En aquella oportunidad el activista detalló que el desayuno consiste en una infusión de hojas con sabor a pescado podrido, pues se elabora en el mismo caldero donde se cocina el pescado descompuesto que les dan en el almuerzo y en la comida, y que no se lava entre una y otra elaboración. También resaltó que la “sopa” no es más que agua con sal y espinas, y la ración de arroz es de 60 gramos, y no de los 80 gramos reglamentarios.

