MADRID, España.- La activista cubana Diasniurka Salcedo Verdecia se presentó este martes 12 de diciembre ante el tribunal del régimen en la provincia de Artemisa para enfrentarse a un juicio sobre la custodia de sus hijos. A través de sus redes sociales, Salcedo compartió el doloroso episodio que vivió en el proceso judicial.

“Hoy ha sido el peor de mis días. He tenido que enfrentar una vez más una situación sumamente dolorosa, un juicio donde se discutía la guarda y cuidado de mis hijos. El lugar militarizado, muy triste, pero agradezco el apoyo de mis amigos y vecinos por no dejarme sola. ¡Porque poder es querer! Y de que soy una buena madre, nadie, pero nadie lo podrá ocultar. ¡Gracias a todo el que llegó hasta allí para apoyarme! ¡Mis hijos son míos! La ley de Dios no admite trampas. ¡Dios, patria y libertad!”, expresó la activista desde Facebook.

Diasniurka Salcedo Verdecia es reconocida por su labor como promotora del proyecto comunitario “Casa a Casa”, a través del cual se entregan donaciones de alimentos y medicinas a personas necesitadas en la provincia. Además, es la creadora del grupo de Facebook “Las Marianas del Presente”.

En noviembre pasado, Salcedo Verdecia lideró una protesta junto a un grupo de madres cubanas ante la sede del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), ubicado en El Vedado. La demanda principal de estas madres fue la exigencia de una “mejor calidad de vida” y atención médica adecuada para sus hijos.

En varios videos transmitidos en vivo a través de Facebook, la activista mostró al grupo de madres con sus hijos. Asimismo, denunció que varias de las madres fueron detenidas, y exigió su liberación para aceptar la invitación de un funcionario del MINSAP, quien se presentó ante ellas, y acceder a la institución. Desde ese día, las autoridades del régimen han amenazado a Salcedo con quitarle la custodia de sus hijos.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.