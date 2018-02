Acreedores ofrecen ‘alivio muy significativo’ a la deuda de Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- El grupo de acreedores comerciales de Cuba ha ofrecido “un alivio de deuda muy significativo” en una propuesta enviada a La Habana a fines de enero, de acuerdo a dos de sus asesores citados por la agencia Reuters.

La isla comunista ha visto deteriorarse su situación financiera en los últimos meses tras la profundización de la crisis económica venezolana, los menores ingresos de productos básicos y exportaciones relacionadas, la devastación provocada por el huracán Irma y el endurecimiento de las restricciones comerciales y de viaje del Gobierno estadounidense bajo el presidente Donald Trump.

En 2015, Cuba llegó a un acuerdo de deuda con miembros del Club de París de naciones acreedoras, pero no haber lidiado de la misma forma con sus acreedores comerciales en el Club de Londres significa que el país en efecto está excluido de los mercados internacionales de capital.

“El comité se acercó a Cuba a fines de enero”, dijo Rodrigo Olivares-Caminal, coordinador del grupo de acreedores y profesor de derecho en la Universidad Queen Mary de Londres. “Hemos hecho una propuesta de buena fe al Gobierno”.

El grupo de acreedores tiene obligaciones por un valor nominal de 1400 millones de dólares en deuda cubana y está compuesto por tres fondos: Stancroft Trust Ltd., Adelante Exotic Debt Fund Ltd. y CRF I Ltd, así como un banco comercial.

“Estamos tratando de darle al país otra oportunidad de llegar a un entendimiento amistoso con los acreedores”, dijo Olivares-Caminal a Reuters. “Esto les daría términos muy beneficiosos para remediar su situación con respecto a los mercados de capitales”.

Si bien los detalles de la propuesta eran confidenciales, transmitirían un “alivio de deuda muy significativo”, dijo Lee Buchheit en Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, uno de los mejores abogados de reestructuración del mundo que el grupo retuvo el año pasado.

“Cuba negoció un generoso paquete de alivio de la deuda con la mayoría de sus acreedores bilaterales a fines de 2015”, dijo Buchheit a Reuters. “La oferta del Club de Londres se basa en ciertas características del acuerdo con los acreedores bilaterales, pero en algunos aspectos es aún más generosa con los cubanos”.

Bajo el acuerdo de 2015, varias asociaciones de países acreedores del Club de París perdonaron 8500 millones de dólares en deuda oficial, de 11 100 millones que había dejado de pagar desde 1986, más cargos. El reembolso de la deuda restante se estructuró durante 18 años, y La Habana pagó las dos primeras cuotas vencidas desde entonces.

Como parte del acuerdo, algunos acreedores también se preparaban para canjear deuda por una participación de capital en proyectos de desarrollo local.

Esto fue visto como un gran avance con Cuba, que por primera vez acordó otorgar equidad a los países ricos capitalistas en proyectos de desarrollo en sectores como la manufactura y la agricultura.

Cuba no publica información actualizada sobre su deuda externa, citando la necesidad de mantener la información económica confidencial de Washington, que durante mucho tiempo ha acusado de tratar de interrumpir sus relaciones financieras y comerciales bajo un régimen integral de sanciones de los EEUU.

Sin embargo, el grupo acreedor estimó que tenía al menos el 50 por ciento de la deuda del sector privado de Cuba. Olivares-Caminal agregó que la propuesta estaría abierta por un período de tiempo limitado, aunque se negó a dar más detalles.

La escasez de efectivo de Cuba y los menores suministros de petróleo de Venezuela obligaron al Gobierno a recortar las importaciones y reducir el uso de combustible y electricidad.