MIAMI, Estados Unidos. – Debido a los recurrentes apagones que afectan a toda Cuba, una familia holguinera comenzó a usar aceite vegetal comestible para alumbrarse en sustitución del petróleo u otros combustibles habitualmente usados para ese fin y que están en falta.

El cubano Wilmer Pérez Domínguez, residente en el municipio de Antilla, Holguín, dijo a CubaNet que lo primero que le vino a la cabeza fue usar el aceite de comer para alumbrarse. “No hay combustible, no hay petróleo, no hay gasolina, no hay más nada”, dijo.

No obstante, por el aceite tiene que pagar altísimos precios: en el mercado informal un litro de aceite alcanza los 500 pesos en moneda nacional.

“Las necesidades que tenemos actualmente ha conllevado a coger el aceite de comer y hacer candiles para alumbrarnos”, explicó. “Dicen que es culpa del bloqueo, y yo digo que es culpa del mismo Gobierno porque no tenemos nada mientras en las tiendas en MLC hay de todo”, agregó.

“No es fácil verse con un niño chiquito y no tener con qué alumbrarse. Ni un teléfono, ni una linterna…”, también lamentó el entrevistado.

Los cubanos atraviesan una de las peores crisis energéticas desde el llamado Período Especial. El déficit de generación eléctrica se agravó en Cuba tras el paso del huracán Ian a finales de septiembre. En algunos puntos del país los cortes de electricidad alcanzan hasta 12 horas diarias, de acuerdo con la agencia de noticias EFE.

Los apagones por roturas y fallos en las obsoletas plantas termoeléctricas cubanas, la falta de combustible y los mantenimientos programados son habituales desde hace varios meses en la Isla.

Aunque el Gobierno cubano anunció el mes pasado que pretende reducir los apagones antes de finales de 2022 con reparaciones y nuevas inversiones, el panorama de la Isla no ha mejorado.

Por el contrario, la falta de electricidad ha generado protestas populares a lo largo y ancho del país. A finales de septiembre y a lo largo de octubre se reportaron cacerolazos en decenas de localidades de la Isla.

En numerosas ocasiones, el pueblo volvió a salir a las calles para exigir libertad y el restablecimiento de la corriente eléctrica, como se puede apreciar en numerosos videos compartidos en las redes sociales.

