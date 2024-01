AREQUIPA, Perú – Un accidente en la calle Santa Catalina del municipio Diez de Octubre, en la Habana, tuvo lugar este jueves en horas de la tarde cuando un ómnibus que transportaba trabajadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) chocó contra la fachada de una vivienda.

Un reporte en Facebook del gobierno municipal indica que durante el siniestro resultaron lesionadas tres personas: el chofer del bus, así como un hombre y una niña que se encontraban dentro de la vivienda impactada.

“De manera rápida los heridos fueron trasladados. La menor hacia el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, y los adultos inicialmente al Hospital Docente Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez donde recibieron atención médica”, señala la nota.

Posteriormente la infanta fue trasladada hacia el Hospital Clínico Quirúrgico Docente General Calixto García.

La noticia también fue compartida por el grupo en Facebook ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, donde uno de los usuarios identificados como Carlos Linares se quejó de que varios testigos del hecho lejos de ayudar a los heridos, solo se limitaron a filmar con sus celulares.

“Las personas de la casa son mis vecinos y cuando acudí a brindar auxilio (…) no había nadie interesado en otra cosa que no fuera filmar. Me encontré a mi vecino sepultado bajo los escombros y aún personas que estaban dentro de la casa no soltaron el teléfono para ayudarme en mi empeño de salvar al muchacho, fue un trabajo que tuve que hacer solo”, comentó el internauta.

“¿Qué sucede con las personas? ¿Es que la tecnología y el deseo de tener las mejores imágenes los está idiotizando o convirtiendo en totales inconscientes e irresponsables? Llamo la atención a mi gente de Cuba que siempre fue solidaria en este tipo de situaciones”, agregó.

Como consecuencia del siniestro la fachada la vivienda quedó destruida, así como la parte frontal del ómnibus. Las causas del accidente todavía se investigan.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.