AREQUIPA, Perú – Al menos tres fallecidos fue el saldo de un accidente ocurrido este jueves en el poblado Cayo Ramona del municipio Ciénaga de Zapata, provincia Matanzas.

La noticia trascendió en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, donde una internauta identificada como Mari Matanzas compartió las imágenes del siniestro.

“Mucha precaución señores en la vía, por desgracia tres fallecidos”, escribió la usuaria.

El accidente sucedió en horas de la mañana, sostiene la fuente, cuando un auto de fabricación china impactó contra un árbol. En las imágenes publicadas se puede ver la parte delantera del vehículo destrozada y un cadáver en el suelo cubierto con una sábana.

El carro en cuestión es de la marca Dongfeng Aeolus YIXUAN, adquiridos por el régimen cubano en febrero pasado para rentar a los turistas.

“Esos carros chinos sacaron cero estrellas en términos de seguridad”, señaló Daislan Hernández en los comentarios.

De acuerdo con el consenso de varios cibernautas, los autos YIXUAN “parecen de plastilina”, han salido malos y son conocidos por tener poca estabilidad.

Sin embargo, otras personas denunciaron en la publicación el mal estado de las calles en Cuba, la falta de iluminación y le exceso de velocidad como factores fundamentales en la ocurrencia de accidentes.

“El cubano no entiende que en las carreteras de nuestro país no hay señales, no hay iluminación, ni nada”, resaltó Israel García Hernández.

Usualmente, el mes de diciembre en la Isla ha sido, junto a los meses veraniegos de julio y agosto, uno de los períodos de mayor accidentalidad debido a la ingesta frecuente de bebidas alcohólicas y el aumento del tráfico por las festividades de fin de año.

El pasado sábado, también en Matanzas, una camioneta de Cupet que transportaba pasajeros perdió el control en el kilómetro 101 de la Carretera Central, cerca de Limonar. Acto seguido impactó contra una máquina de pasajeros que se dirigía a la cabecera provincial.

Como resultado del siniestro, hasta la fecha han fallecido seis personas y unos 20 fueron reportados como lesionados.

