MIAMI, Estados Unidos.- Representantes de las sociedades científicas venezolanas rechazaron este lunes el uso de los candidatos vacunales cubanos Abdala y Soberana 02, y argumentaron que estos no cuentan con el respaldo de organizaciones internacionales “serias e independientes”, informó el diario La Voz de América (VOA).

Según la publicación, la Academia Nacional de Medicina (ANM) mostró su “preocupación” ante la administración de los prototipos vacunales cubanos a niños en edades comprendidas entre 2 y 11 años de edad, e indicó que “sería violatorio a los Derechos de Salud de este grupo poblacional”.

De acuerdo a la publicación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha mostrado a favor de la vacunación de los niños más pequeños, “ya que no sólo reducen su papel en la transmisión de COVID-19, sino que también los protege de la gravedad pediátrica”. Sin embargo, “no se deben administrar candidatos a vacunas de los que no se tenga información publicada en revistas científicas independientes y reconocidas o por instituciones regulatorias internacionales, sin el consentimiento expreso de padres y representantes”.

Asimismo, el boletín de la Academia Nacional de Medicina, divulgado este lunes, resaltó que “a medida que avanza la vacunación de adultos en cada país, los niños y adolescentes se convierten en la mayoría de la población susceptible y quedan expuestos a la enfermedad”.

De acuerdo a La Voz de América, Huniades Urbina, médico pediatra y secretario de la ANM, dijo que hay padres venezolanos que aseguran que cuando acuden a centros de vacunación para inmunizar a sus hijos contra la COVID-19, en algunos casos, el personal pretende administrar prototipos vacunales cubanos y no el fármaco chino Sinopharm.

“Les quieren colocar la Abdala o la Soberana en sustitución al anuncio que han hecho de colocar las vacunas chinas. No decimos que los candidatos vacunales sean buenos ni malos porque no tenemos información, lo que sí decimos es que no hay autorización de algún ente serio internacional, autorizado, independiente y que no les han dado aprobación a estos dos candidatos vacunales para ninguna edad”, explicó a VOA.

Según el régimen venezolano, el 81.6% de la población en el país ya ha sido vacunada y recientemente Nicolás Maduro dijo que para el 31 de diciembre esperan tener el 90% del país inmunizado.

