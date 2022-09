MIAMI, Estados Unidos. – El actor cubano Ulik Anello arremetió contra el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, en dos videos publicados en su cuenta de Instagram este jueves, después de tres días de apagón.

“Aquí llevo tres días sin corriente”, dice Anello en el primero de sus videos. “Díaz-Canel, contigo, mi hermano. ¿Tú tienes comida porque te la ponen los carneros de pin… esos que te pusieron a ti como presidente. Mis hijos se están quedando sin comida. Cuando se me pudra la comida que tengo ahí te la voy a poner en la puerta del Consejo de Estado”, advirtió.

El actor también le pidió a Díaz-Canel que dimitiera. “No resuelves nada. ¿Dónde están los tantos millones que te donaron para arreglar la termoeléctrica de pin… esa que no funciona? ¿Dónde están? En la vida se había visto esto. Mucha muelita, mucho bla bla bla y no resuelves nada. Acaba de irte ya”, pidió.

En el segundo video, el actor cubano sugirió que no temía las consecuencias de sus palabras. “Ya esto es para que me vengan a buscar, Brigadas Especiales, todo el mundo. Me van a tener que matar o botarme de este país porque ya no me voy a callar más”, dijo.

“Con la comida de mis hijos no se juega. No se juega. Voy a ser la puntillita que te jode en el zapato, como dicen Los Aldeanos. O resuelves el problema o me vas a tener que botar pa’l carajo de este país como hicieron con Luis Dener, que le pagaron su pasaje para que se fuera”, dijo, dirigiéndose otra vez a Díaz-Canel.

“Págame a mí el pasaje y me voy y no te molesto más. Págales el pasaje a todos los cubanos que quieren que te vayas ya, que dimitas ya. ¿Hasta cuándo va a ser la falta de respeto tuya? (…) Este sistema no funciona, mi hermano, no funciona. Ya. Dimite. Vete pa’l carajo. Entrega esto”, insistió.

Finalmente, dijo que se estaba pudriendo la comida de sus hijos debido al apagón que sobrevino tras el paso del huracán Ian por el Occidente de la Isla. “Tú no me la vas a devolver [la comida]. Bastante que se ha jodido mi hermana para mandármela porque con la mierda que tú pagas aquí no se puede comprar”, terminó.

