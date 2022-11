MADRID, España.- Este jueves quedó concluso para sentencia el juicio contra 15 participantes en las históricas protestas populares del 11J en el municipio capitalino 10 de Octubre, acusados de los presuntos delitos de “atentado, desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir”. Según una fuente a la que tuvo acceso la agencia EFE, al menos dos abogados criticaron en pleno juicio los procesos judiciales.

“Los letrados cargaron contra las pruebas y los testigos presentados por la Fiscalía”, dijo “sorprendida” la fuente, pues los abogados “son del Estado, ninguno de ellos es independiente”.

Según esta persona, uno de los abogados declaró: “Es hora de que el país empiece a sanar las heridas, es hora de que el país se siente a dialogar, es hora de que el país cree espacios públicos para que todas aquellas personas que no piensen igual puedan manifestarse de forma segura y legal sin que se les impute un delito”.

Mientras que otro citó la frase de José Martí: “Con todos y para el bien de todos”.

A los imputados se les cambió el delito por el de sedición. En este sentido, los letrados alegaron que no puede haber sedición porque no estaban cerca de los centros de poder, o sea, no podían desestabilizar al Gobierno.

En declaraciones a Radio Televisión Martí, Bárbara Farrat y Orlando Ramírez, madre y padrastro de Jonathan Torres Farrat, uno de los juzgados esta semana, agradecieron el trabajo de los abogados.

“Yo temo por todos los abogados que estuvieron en ese proceso, porque fueron frontales con el Gobierno”, dijo Orlando Ramírez.

Jonathan Torres, quien tenía 17 años el 11 de julio de 2021, enfrentaba una petición fiscal de ocho años de privación de libertad, y ahora se le ha pedido cinco años de sanción subsidiada con trabajo correccional sin internamiento.

