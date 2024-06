MIAMI, Estados Unidos. – El Proyecto de Ley de Migración recientemente publicado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba ha sido bien recibido en redes sociales por eliminar la categoría de “emigrado”, la cual se aplica hasta ahora a los cubanos que permanecen fuera de la Isla por más de 24 meses.

Sin embargo, en conversación con el periodista Mario Pentón, de Martí Noticias, el abogado Eloy Viera Cañive, coordinador de la publicación elTOQUE Jurídico, llamó a recibir el proyecto de ley con cautela e interpretar su verdadero alcance y repercusiones.

“Como la mayoría de las normativas cubanas, este es un proyecto diseñado para proteger al poder y dejar lo más enrarecido posible el ambiente para que pueda ser sujeto de múltiples interpretaciones”, dijo Viera Cañive.

Con respecto a la eliminación del término de los 24 meses para entrar en la categoría de “emigrado”, el especialista explicó que este cambio no es nuevo en la práctica, ya que desde el 9 de marzo de 2020, debido a la pandemia de COVID-19, ese plazo había sido suspendido de manera indeterminada. “Lo que hace esta normativa es legalizar o hacer permanente esa suspensión que el régimen cubano estableció por tres veces consecutivas de forma indeterminada y sin haber utilizado ninguna normativa jurídica”, precisó.

Con la potencial entrada en vigor de esta ley, cualquier persona que salga del país no será declarada emigrada. Sin embargo, Viera Cañive aclaró que “esto no quiere decir que la normativa no establezca una diferenciación entre cubanos de dentro y cubanos de fuera. Lo que dice es que no van a hacer falta 24 meses y que cuando salgas de Cuba serás declarado residente en el exterior”.

Una de las grandes incertidumbres que plantea el nuevo proyecto de ley es qué derechos tendrán los cubanos residentes en el exterior. Anteriormente, los emigrados perdían todos sus derechos, pero actualmente la ley no aclara qué derechos se preservarán o perderán bajo la nueva clasificación de residentes en el exterior. “Si bien sabemos que los emigrados perdían todos sus derechos, hoy no sabemos, porque la ley no lo aclara, qué derechos tendrán los cubanos residentes en el exterior”, afirmó Viera Cañive.

El proyecto de ley tampoco aborda claramente el derecho de los cubanos residentes en el exterior a heredar propiedades en Cuba. Según el abogado, “la norma que establece la prohibición de que los emigrados hereden no es la Ley de Migración. La norma que establece esto es el Código Civil cubano. En ningún lugar de ese proyecto se dice que se va a modificar el artículo 370 de ese código”.

Esto sugiere que, aunque el estatus de emigrado cambia a residente en el exterior, las restricciones en cuanto a la herencia podrían mantenerse, lo que perpetuaría las diferencias en el ejercicio de derechos entre los cubanos dentro y fuera del país.

Otro punto crítico del proyecto de ley es la posibilidad de renunciar a la ciudadanía cubana. Viera Cañive aclaró que el proyecto de ley no establece de manera explícita que los cubanos puedan renunciar a su ciudadanía. “Este proyecto habla de la renuncia a la ciudadanía única y exclusivamente para calificar a quienes Cuba entiende por extranjeros. Lo que podría establecer eso es una Ley de Ciudadanía y no una Ley de Migración”, aseguró.

“Esta normativa está dejando claro que van a seguir existiendo diferencias con relación al ejercicio de derechos entre residentes fuera de Cuba y residentes en territorio nacional. Lo que sí está claro es que si usted sale de Cuba pasará a una condición migratoria diferente”, concluyó Viera Cañive.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.