Abierto plazo de entrega de ayudas 2020 para españoles en Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- El Consulado general de España en Cuba abrió hasta el próximo 31 de marzo la convocatoria para solicitar las ayudas de urgencia destinadas a los españoles de Cuba que se encuentren en situación de extrema pobreza y sin recursos, informó el sitio Españoles de Cuba.

Las ayudas las entrega el gobierno de España a sus ciudadanos en el exterior, las cuales se añaden a las que también entregan las comunidades autónomas.

Si envía la solicitud por correo certificado, solo se atenderán las enviadas antes del 31 de marzo de 2020 y recibidas en el Consulado General cubano con anterioridad al 15 de mayo de 2020.

Así mismo, los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 el Consulado español procederá a la notificación y abono a los interesados de las ayudas de subsistencia concedidas.

Los requisitos para solicitar la ayuda son ser español y encontrarse de alta en el Registro de Matrícula Consular; carecer de medios de subsistencia; ser menor de 18 años, mayor de 65 años o, teniendo entre 18 y 65 años, y estar incapacitado para el trabajo.

Por su parte, no podrá ser beneficiado con esta ayuda “si en el presente ejercicio se ha percibido otra de cualquier clase (Ayudas de este Consulado General, Pensiones del Ministerio de Trabajo Español, Ayudas de las Comunidades Autónomas Españolas, Ayuntamientos, etc.). Tampoco pueden obtenerlas dos miembros de una misma unidad familiar, ni aquellos solicitantes cuyo ingreso per cápita del núcleo familiar sea superior al mínimo de subsistencia anual, 200 euros”.

Las solicitudes deben ser cumplimentadas y entregadas por los españoles en el Consulado General, en La Habana, o en los Viceconsulados Honorarios de Villa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba.

También pueden ser enviadas por correo certificado a la siguiente dirección: Consulado General de España en La Habana. Sección de ayudas. Solicitud 2019. Calle Zulueta no 2 esquina Cárcel, HABANA VIEJA, CP 10100 (La Habana).

Para descargar las planillas y más información haga clic aquí.