MIAMI, Estados Unidos.- El cubano Abdiel Díaz Jaraneo aseguró que su hermano Yadier Robaina, prisionero por manifestarse el 11 de julio en la provincia de Matanzas, denunció desde la cárcel que las autoridades están cambiándole las causas a los detenidos, a quienes terminan imponiéndoles severas condenas por delitos que no cometieron.

Díaz Jaraneo contó frente a las cámaras de CubaNet que durante su primera conversación con Yadier este le dijo que no se preocupara, que de acuerdo al delito por el que lo estaban acusando lo más que le podían pedir era de uno a tres años, “que no me buscara problemas, que no hablara, pero es imposible quedarse callado, el no cometió ningún error”.

“Ninguna de las más de 5 000 personas que estaban allí ese día cometieron errores, había algunos con hambre, otros con familiares presos injustamente. Ahora, después de tres meses preso mi hermano no sabe ni cuántos meses le piden, si es una multa o si es media vida. Incluso me mandó a preguntar el estado de su proceso, porque se enteraron que le están cambiando las causas a los detenidos. Muchachos que entraron acusados de desorden público están siendo juzgados por desacato, y los que entraron por desacato les están imputando atentado. Entonces está asustado”.

Yadier Robaina está acusado de desorden público y cumple prisión preventiva hasta que las autoridades lleven a cabo su juicio, el cual aún no tiene fecha.

“Mi hermano se manifestó de casualidad”, asegura Abdiel. El 11 de julio pasado hacía alrededor de tres meses que los hermanos habían perdido a su madre, “se había quedado conmigo solo porque su papa tiene el Parkinson. Está en fase terminal, en una silla de ruedas, tienen que atenderlo porque ya no puede hacer nada por él mismo”.

Ese día, cuenta Abdiel, su hermano estaba tomando. Hay incluso varios testigos de lo sucedido que le han mostrado su disposición para ofrecer testimonio. “Él llegó a la manifestación de casualidad, y todo por lo que había pasado, todo lo que tenía en la cabeza se le subió, como se le sube a cualquier cubano que está harto de todos los días lo mismo, de que culpen al bloqueo por esto o aquello, y que las cosas no mejoren”.

“Mi hermano estaba reclamando por todos los problemas que tiene, por su padre, que está enfermo y hace tres meses no consume sus pastillas porque no hay dinero para comprarlas. Valen 20 dólares americanos, que poniendo el cambio a 70 son 1 400 pesos semanales. Todo eso se sumó, estaba gritando por su padre, por su juventud perdida. Porque hacía meses había perdido a mamá y estaba viendo a su papá morirse”.

“Yo quisiera preguntarle a esa gente que reprime y juzga si pueden dormir en paz. Cómo pueden dormir sabiendo que meten presas a madres de tres niños, sabiendo que hacen daño en la juventud cubana”, dijo Abdiel Díaz. Para el joven, el concepto de revolución que tanto pregona el régimen no se corresponde con lo que está sucediendo en Cuba, “se están burlando de todo”.

