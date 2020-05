¡Abajo zoonosis! Protestan por nuevo sacrificio de perros en Matanzas

VILLA CLARA, Cuba. – Protectores de animales en toda Cuba se unieron en una nueva campaña para denunciar otra recogida masiva de perros por la brigada de zoonosis, esta vez, en áreas del Hospital Faustino Pérez de Matanzas.

De acuerdo con Ivania Hernández Alonso, los hechos ocurrieron en la mañana del 23 de mayo, cuando recogieron a todos los animales de la zona porque venía de visita el Ministro de Salud Pública. Sin embargo, no lo hicieron de forma habitual, “sino a base de golpes y maltratos”, agregó en su denuncia.

“Los perritos estaban muy asustados y, a pesar de que el personal de salud, trabajadores de la zona y los propios pacientes les pidieron que los trataran mejor ellos hicieron caso omiso. Dijeron que si las fotos que estaban tomando eran para colocarlas en Facebook así se iban a hacer famosos”, publicó la protectora.

Los trabajadores de zoonosis les explicaron a los presentes que, si querían salvar a los animales, debían presentarse antes de las 72 horas porque, de lo contrario, “iban a ser comida de los leones”.

El hecho motivó la campaña virtual con mayor masividad que se ha dado hasta la fecha en redes sociales por el bienestar animal. La mayoría de los usuarios han publicado una foto suya con el texto ¡Abajo zoonosis! o ¡Abajo zoonazis!, junto a peticiones tales como la necesaria Ley contra el maltrato animal.

Javier Larrea, protector santaclareño, quien convocó el año pasado a la marcha contra el maltrato animal que fue prohibida por el gobierno, publicó su indignación en Facebook y añadió: “Ni voy a llamar a Yusaima para la misma mentira. Ya me cansé de que estén mintiendo. ¿Dime Yusaima si estas imágenes no te dicen nada? ¿Éramos nosotros los paranoicos?”

Larrea se refiere a Yusaima González, miembro de Departamento de Zoonosis y Enfermedades Transmisibles, quien ha desmentido en varias oportunidades las denuncias de animalistas contra limpiezas masivas en ciudades de Cuba, como la ocurrida a la vista de todos, el pasado año en Santa Clara.

La convocatoria en las redes fue urdida por la protectora cubana Beatriz Batista que exhortó a la comunidad animalista a replicar la imagen contra la matanza cruel que, durante décadas, lleva Zoonosis con los animales callejeros.

“Lo escribo en mi piel porque cada parte de mí repudia y aborrece los crímenes”, publicó en su perfil la joven habanera. “Ni en medio de una pandemia nos van a detener. Tal parece que se necesitan manifestaciones simultáneas en todos los centros de Zoonosis del país. Cuba está llena de asesinos de animales con uniformes y títulos. No más tortura. No quiero un gobierno indolente. No quiero un gobierno ciego, sordo y mudo. No quiero un gobierno que potencie y genere odio (…) pido un trasplante de corazón y cerebro para quienes la gobiernan o se autoproclaman gobernantes”.

Al llamamiento se han unido artistas de teatro y músicos que también han posteado su foto con el letrero escrito en su cuerpo. “No puede haber civilización perfecta hasta que el hombre reconozca que el derecho de los animales es tan sagrado como los suyos”, publicó Isa Marian, otra animalista. Otros internautas se refirieron al hecho como “la expresión más alta de impunidad”, otro ejemplo de inmovilidad institucional, o como un crimen vergonzoso más que merece ser castigado.