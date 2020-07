A prisión Ramón Rodríguez Gamboa, activista del MONR

MIAMI, Estados Unidos. – El Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) ha confirmado a CubaNet que uno de sus activistas, Ramón Rodríguez Gamboa, de 58 años de edad, se encuentra en prisión, convirtiéndose así en el prisionero político cubano número 135.

Mediante una llamada telefónica, Ramón Rodríguez confirmó a Zaqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, que está en la prisión Valle Grande tras ser condenado a un año de privación de libertad por el supuesto delito de “propagación de epidemias”.

Según José Díaz Silva, líder del MONR y también promotor de Cuba Decide, a Rodríguez no le permiten recibir llamadas, por lo cual este “se las ingenió para enviarle el recado”.

“Él no tiene familia, sólo nos tiene a nosotros y no teníamos idea de lo que le había ocurrido”, explica Silva.

Según el líder del MONR, hace un par de meses, tanto él como Rodríguez habían sido arrestados. En el caso de Silva fue liberado sin cargos, pero el otro activista no. Posteriormente, Rodríguez fue detenido, esta vez, culpado de escribir mensajes contestatarios en paredes del municipio Santiago de las Vegas. En aquel entonces, fue puesto en libertad con una fianza de 1000 pesos bajo la acusación de “atentado”.

“Están arremetiendo contra los activistas de más bajo perfil, contra esos que casi no se les conoce pero que son buenos en el terreno”, alerta el líder opositor.

Actualmente, el MONR contabiliza nueve de sus miembros en prisión por motivos políticos, entre los cuales se encuentran Silverio Portal, quien se encuentra en delicado estado de salud y Adrián Curuneaux, que se encuentra a la espera de juicio también en el centro penitenciario, Valle Grande.

Recientemente, Curuneaux denunció vía telefónica que su situación “no es fácil” y aseguró que su encarcelamiento es injusto.

“En la citación estuvo presente una comisión de seis personas y comenzaron a agredirme verbal y físicamente. Uno de los oficiales, con grado de capitán me agarró y me dio una bofetada, yo le sujeté el brazo para que no me volviese a dar y entonces me soltó”, afirmó el preso político.

Según Curuneaux, luego de que el opositor fuese violentado, un oficial entró en la sala de la Sexta Unidad Policial del municipio habanero Playa, donde se dio el incidente y preguntó qué había ocurrido. Cuando Adrián se quejó por el golpe recibido el oficial le contestó: “Ahora te vas para el calabozo para que respetes a la policía cubana”.

“Me esposaron y trasladaron hacia la Quinta Unidad y me tuvieron 18 días en una celda de dos metros de ancho por cuatro de largo. Me estuvieron negando el certificado médico ya que producto a la bofetada me afectaron un ojo.”