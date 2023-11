LA HABANA, Cuba. – “Perdí la ilusión de vivir. A mi edad lo mejor que hace el cubano es morir. Esa es la única forma en la que vamos a encontrar la paz, el descanso y dejar de sufrir. En Cuba, desde que abres los ojos, todo es un problema”, lamenta Rafael Rosada Anazco, un anciano holguinero de 77 años.

El señor solo recibe una exigua pensión mensual de 1.543 pesos. “¿Qué hago yo con eso?”, se pregunta. “¿Qué son 1.543 pesos si un huevo cuesta 50 pesos, un litro de leche cuesta 80, una libra de carne 400, una libra de arroz 200 y un litro de aceite 700?”, detalla.

“Siempre tengo que estar inventando para sobrevivir, cuando debería estar descansando después de trabajar toda mi vida. Yo no merezco esto”, dice

“Antes de la Revolución de 1959 todo era más barato. Ahora un saco de cemento cuesta casi 3.000 pesos. Con ese dinero, cuando Batista era presidente, se compraba una rastra llena de sacos de cemento y sobraba dinero, porque el saco de cemento costaba 95 centavos”, recuerda.

Confrontando capitalismo y socialismo, Anazco concluye que “el socialismo es el sistema de los problemas. Aquí no hay tranquilidad, aquí son muchas las dificultades. El que no la tiene de un tipo, la tiene del otro, pero las tiene; seguro que las tiene”.

A modo de ejemplo el anciano detalla varias situaciones adversas que sufren la mayoría de los cubanos a diario. “Tengo el televisor roto porque no hay la pieza de repuesto que necesita. No hay agua potable, tampoco hay agua por el acueducto, no hay pastillas para controlar la presión arterial: todo es una condena”.

Anazco vive solo y recibe la alimentación del Sistema de Atención a la Familia (SAF), un programa creado en 1998 y diseñado para beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, el SAF es blanco de constantes críticas por la mala calidad de su oferta.

“La comida allí es mala, parece sancocho para cerdos y es carísima. A los viejos de este país nos tienen abandonados, no valemos nada”, dice.

Anazco asegura que los mismos problemas se repiten una y otra vez desde el año 1959 sin que haya solución a la vista. “Y no hay culpables. Para los gobernantes lo que pasó está bien hecho. Aquí se han visto fenómenos, aquí se han visto muchas cosas extrañas por el capricho de los gobernantes. Por citar dos ejemplos, recuerdo la Zafra de los Diez Millones y la guerra en África, que le hicieron mucho daño a este país. Los gobernantes han reconocido los errores que cometieron pero, ¿qué se resolvió con que los hayan reconocido? Nada, no se ha resuelto nada. El pueblo pagó, paga y pagará los errores de una minoría que queda impune”, lamenta.

En los primeros años de la década del 60 del pasado siglo, la familia de Anazco sufrió el despojo de sus propiedades. “Teníamos un taller de acumuladores y una tintorería y nos los quitaron en nombre de la Revolución. Yo fui soldado del Servicio Militar Obligatorio en el segundo llamado. Dos meses antes de desmovilizarme del Ejército nos quitaron todo. Yo digo que aquí despojaron de las propiedades a los verdaderos dueños para beneficiar a una minoría. Aquí te engañan”.

Anazco tiene siempre presente los consejos de su padre. “Él combatió contra el ejército de Fulgencio Batista y él decía que lo habían engañado porque le quitaron propiedades sin tener en cuenta su sacrificio. A mi padre nunca le gustaron las medidas que tomaba el Gobierno, decía que afectaban al pueblo. Y hoy lo entiendo. Él me decía: ‘Hijo, si a mí que luché me engañaron, van a engañar a todo el pueblo’. Y tuvo muchísima razón”.

El anciano se arrepiente de haber sido sumiso y obediente. “Después de 1959 yo acaté todas las leyes de este país, buenas o malas, como fueran, pero las acaté. Voy a cumplir 78 años y no tengo antecedentes penales, quiere decir que yo no soy malo. Pero eso no me ha servido de nada”, termina.

