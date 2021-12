LA HABANA, Cuba. – El activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) Tony Alberto Salazar Deulofeo deberá comparecer este lunes en el Tribunal Municipal Popular de Marianao para ser juzgado por los supuestos delitos de “desobediencia” y “resistencia”.

Salazar Deulofeo, quien estuvo 10 meses recluido en la prisión de Valle Grande, hasta el pasado 10 de septiembre, fue detenido cuando se dirigía a una reunión con el líder del MONR, José Díaz Silva, cuya vivienda se encontraba rodeada por agentes de la Seguridad del Estado.

“Yo no me resistí, no he cometido ningún delito. Ellos me dieron golpes, me tiraron contra la patrulla, me dieron una patada en la cintura, me dieron por la nuca [mientras estaba] esposado. Ellos fueron los que pusieron la violencia, yo soy pacífico”, denuncia Salazar Deulofeo.

El opositor también precisa que, a pesar de estar bajo régimen de reclusión domiciliaria, la Policía política continúa acosándolo y amenazándolo para que abandone el país “ya sea en avión o en lancha”.

“Yo les he dicho a ellos que no siguieran atrás de los opositores ni de los que piensan diferente, que estuvieran atrás de los delincuentes, los que asaltan, los que violan, los que matan, que dejen el abuso ya”.

De acuerdo con Evis Yuneiky García Coto, esposa de Tony y miembro también del MONR, su primera citación para juicio correspondía al 6 de diciembre, aunque la vista oral de esa fecha fue suspendida.

“Ni al abogado siquiera pudieron avisarle; por lo tanto, todos fuimos hasta allí por gusto. Ahora llegó una nueva cita para este lunes por los supuestos delitos de ‘desobediencia’ y ‘resistencia’, cosa que no es cierta. Tenemos pruebas de que él no se resistió, sino que fue maltratado verbal y físicamente”.

Salazar Deulofeo, opositor que se ganaba la vida como bicitaxista y a quien la Fiscalía le solicita “dos años de trabajo correccional”, declara que no obstante sea condenado, continuará “en la lucha”.

Mientras, García Coto afirma que, “a pesar de las presiones” seguirán “firmes, en pie de lucha, porque Cuba tiene que coger algún camino; esto tiene que cambiar”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.