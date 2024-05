CIUDAD DE MÉXICO, México.- Una cubana de Maisí, Guantánamo, recurrió a la cría de abejas ante la escasez de azúcar que le impedía elaborar la merienda de los niños y algunos postres caseros.

La madre cubana inició este método para poder obtener miel y usarla como edulcorante pues el azúcar sigue aumentando su precio en el mercado informal.

De acuerdo con un reportaje del telecentro loca Solvisión, la mujer, identificada como Damaris, inició con tres abejas que logró reproducir para crear panales. “Ya tengo con qué hacerle las cosas a mis hijos, la merienda”.

La mujer, señalada por la prensa oficialista como un “ejemplo de que en cualquier pedacito de tierra se pueden lograr producciones para el aporte a la economía familiar”, se dedica a la apicultura y también a la agricultura para evitar comprar alimentos a altos costos.

Sin embargo, pocos en Cuba podrán contar como Damaris con un pedazo de tierra donde cultivar y producir alimentos.

La mujer aseguró que ayuda a vecinos suyos del Consejo Popular Cantillo para que incorporen esté hábito. También afirmó que les ha conseguido colmenas para poder extraer miel.

Lo que el medio oficialista presenta como todo un logro no es más que un síntoma de la crisis, donde el cubano debe buscar su propio medio de subsistencia.

Únicamente la mitad de los centrales azucareros cubanos estaban activos para la zafra que arrancó en diciembre pasado.

La baja disponibilidad de combustible y “las dificultades provocadas por las inclemencias del tiempo que han retardado los cortes” inciden también en los retrasos en la molienda.

El azúcar de la canasta básica ha ido disminuyendo sus porciones y ha desaparecido durante meses.

Esta crisis de desabastecimiento ha llevado a muchos ciudadanos a recurrir al guarapo para andulzar postres y bebidas.

Si bien el guarapo proviene exclusivamente de la caña de azúcar, el proceso para obtener el azúcar es un poco más complejo. Muchos santiagueros han comenzado a utilizar la bebida tropical como endulzante en numerosas preparaciones. La receta es simple: se hierve el líquido hasta que se forme un almíbar.

“Hay gente que dice que lo ponen a hervir y dejan que gaste un poco hasta que se forme un melado. Yo nunca lo he probado así, me lo he tomado normal, pero hay quienes hacen harina, dulces con eso”, dijo una mujer mientras esperaba su turno en una fila para comprar el guarapo. Luego, otra exclamó: “¡Azúcar!… Si es que no hay, hay que endulzar con lo que haya”.

En Songo La Maya, por ejemplo, era bastante usual sustituir el azúcar por guarapo en tiempos de escasez, sobre todo por ser más económico incluso que la miel, entre 35 y 70 pesos el pomo. Sin embargo, contaron algunos vecinos, la receta se hizo más habitual en los hogares, cuando en los meses de septiembre, octubre y noviembre pasados las autoridades de Comercio Interior rebajaron una libra de las cuatro establecidas para cada consumidor.

