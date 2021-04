LA HABANA, Cuba. – Luis Manuel Otero Alcántara ya está de regreso en su casa, pero anuncia que saldrá si no les son devueltas las obras que fueron arrancadas de su pared. Esta vez no cuenta sobre los detalles de la detención. Solo le preocupan sus “pinchas” aunque “ellos dicen que no las rompieron, que solo las llevaron. Dicen que me las devolverán” y no se sabe si es solo para apaciguarlo y no cause más escándalo.

“Aquí ellos siguen en las mismas. En la esquina formando lo suyo”, Luis Manuel describe la situación de acoso que ha vivido durante 15 días, “y yo aquí, sin comer, sin bañarme ni nada. Si no me devuelven las pinchas, salgo para la calle”.

En el contexto del 8vo congreso del Partido la represión ha sido la norma.

Mientras allanaban la sede de San Isidro, en Alamar, a un costado de la casa de los artistas Iris Ruiz y Amaury Pacheco, descargaron un camión de policías solo por unos minutos; algunos testigos aseguran que la zona 18 de Alamar permanece militarizada para controlar a quienes se han solidarizado con otros jóvenes que se han pronunciado; los colaboradores de ADNCuba, Hector Valdés Cocho, Esteban Rodríguez y Abu Duyanah; en Lawton, la sede de las Damas de Blanco tiene un operativo permanente; activistas de otras provincias han denunciado situaciones represivas; y en la misma calle Damas fueron detenidos quienes se atrevieron a firmar y en todo el barrio de San Isidro fueron sitiados los que pudieran ser personas de interés para la seguridad.

A la poeta AfrikaReina, quien fuera detenida junto a Luis Manuel mientras le hacía el acompañamiento al performance, Garrote Vil, se la llevaron descalza y quienes la detuvieron no permitieron que se pusiera un nasobuco mientras era conducida, primero para Cuba y Chacón y luego para la estación ubicada en Infanta y Manglar, en el municipio Cerro.

Ha sido un fin de semana de terror con el único propósito de aparentar una estabilidad que no existe en Cuba hace más de 60 años. La idea de un futuro democrático se desmorona con cada acto represivo aun cuando los titulares en los medios de prensa muestren algo de optimismo.