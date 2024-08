MÉRIDA, México -. La cancillería del régimen declaró que es absolutamente falso que especialistas informáticos hayan viajado desde la Isla para los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.

“Es absolutamente falso que desde Cuba habrían viajado a Venezuela especialistas en ciencias de la informática o de otra área, con el propósito de modificar los resultados de las elecciones presidenciales en ese país”, se lee en la declaración oficial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) califica la acusación de “infundada y fabricada por el ex alto funcionario colombiano Francisco Santos no viene acompañada de evidencias, porque estas no existen”

La declaración incide en los lugares comunes de la propaganda del régimen de descalificar a Santos y atribuir la información a una supuesta “matriz de mentiras que atribuye a Cuba responsabilidades en los resultados alcanzados por los contendientes en las elecciones en Venezuela”.

Santos, exvicepresidente de Colombia entre 2002 y 2010, aseguró el pasado 30 de julio que “en los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Filas de Mariche, estado Miranda, hay un equipo de 150 empleados del ente electoral de Venezuela, todos supervisados por un grupo de ingenieros chinos de 4 personas (fabricantes de las máquinas).”

Los chinos habrían llegado “llegaron de la sala situacional de Cuba en la madrugada de hoy, a bordo de un vuelo de Conviasa”.

EE. UU. ofrece amnistía a Maduro

Este domingo trascendió que El Gobierno de EE. UU. habría ofrecido en conversaciones secretas amnistía y otros beneficios a la cúpula chavista a cambio de que reconozca a Edmundo González como legítimo vencedor de las elecciones en Venezuela.

Según fuentes consultadas por The Wall Street Journal, la administración Biden lo estaría poniendo “todo sobre la mesa” con tal de que Maduro entregue el poder.

EE. UU. estaría ofreciendo indultos a Maduro y varios de sus funcionarios, pero hasta el momento la respuesta del régimen ha sido desestimarlos.

Las conversaciones estarían teniendo lugar vía virtual entre Jorge Rodríguez, presidente del Congreso de Venezuela y una de las figuras más visibles del chavismo, y Daniel P. Erikson, miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca encargado de Venezuela.

La fecha electoral estadounidense en noviembre se ha puesto como tope de las negociaciones y, hasta el momento, EE. UU. no planea pedirles a las compañías petroleras occidentales que abandonen Venezuela, agrega la información.

Manifestación mundial opositora

Mientras el conflicto electoral no se deshace en Venezuela, el chavismo se enroca con maniobras en el Tribunal Supremo sin todavía enseñar las actas.

La ONG Foro Penal asegura que hasta el sábado continúan en prisión 1.303 personas, de ellas 170 mujeres, 116 adolescentes, 14 indígenas y 16 personas con alguna discapacidad.

La líder opositora María Corina Machado convocó a una “gran protesta mundial” el próximo sábado 17 de agosto para defender los resultados electorales.

“Busca el acta de votación de tu centro en http://resultadosconvzla.com, imprímela y llévala a la concentración en tu ciudad. Que el mundo vea, actas en mano, que no nos dejaremos robar. Comparte esta imagen con todos tus amigos venezolanos porque ese día nos uniremos dentro y fuera de Venezuela”, agregó.

La oposición al régimen de Nicolás Maduro dará este domingo los detalles de cómo estará organizada la protesta.

“Vamos a estar convocando a una actividad enorme donde todo el mundo (…) tiene que ver la fuerza, determinación, la decisión que hemos tomado los venezolanos, que esto no tiene vuelta atrás”, había adelantado el viernes Machado.

