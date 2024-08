Mijaín López vence en semifinal y va por el quinto oro olímpico

AREQUIPA, Perú – El cubano Mijaín López (130 kg) venció este lunes en la semifinal de lucha grecorromana ante Sabah Saleh Shariati, representante de Azerbaiyán, con una puntuación de 4-1.

El cuatro veces campeón olímpico de la Isla también venció a las 9:00 AM, en octavos de final, al surcoreano Seungchan Lee, con un puntaje de 7-0, lo cual le permitió avanzar a cuartos a de final.

Poco después, sobre las 10:30 AM, López superó con 3-1 al iraní Amín Mizazadeh, actual monarca mundial, calificando así a la semifinal.

El atleta cubano, original de Consolación del Sur, Pinar del Río, además de ser tetracampeón olímpico, ha ganado igual cantidad de panamericanos y ha sido cinco veces campeón mundial.

Tras vencer en la semifinal, el tetracampeón cubano tendrá que competir por el oro el martes 6 de agosto a las 2:30 PM, hora de Cuba.

Mas allá de su trayectoria deportiva, López es un fiel defensor de la dictadura castrista y recientemente trascendió como represor en un evento internacional.

En 2023, el luchador asistió a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile como “animador” de la delegación cubana, pues decidió bajarse de la competencia tras no alcanzar la forma óptima en su preparación.

Entonces, López fue noticia cuando agredió a un cubano residente en Chile por llevar una bandera con la frase “Libertad para Cuba” durante la celebración del torneo de béisbol.

El incidente en cuestión se produjo tras el choque entre Brasil y Cuba, que concluyó con victoria para los primeros de cuatro carreras por dos. Integrantes de la delegación cubana, con Mijaín López a la cabeza, fueron sobre el joven para quitarle la bandera, agrediéndolo.

Imágenes compartidas en usuarios en redes sociales mostraron el momento en que el cubano residente en Chile es golpeado por López.

Damián Montes de Oca Iglesias, cubano agredido, señaló que en ningún momento gritó ni dijo algo contra ningún integrante de la delegación de la Isla.

“Yo no me metí con nadie ni grité nada, solamente estaba parado con mi bandera. Ellos vinieron sobre mí y él me dio la galleta. Fueron a venir a darme una galleta sin yo meterme con ellos”, declaró.