LA HABANA, Cuba. – En 73 días de encarcelamiento, el activista opositor y comunicador independiente Carlos Michael Morales Rodríguez realizó dos huelgas de hambre que sumaron 45 días. Fue liberado el 19 de julio pasado tras ser juzgado y condenado a ocho meses de prisión domiciliaria.

“En el juicio se demostró mi inocencia, fue un juicio amañado por la Seguridad del Estado, lleno de calumnias e incoherencias. Mi abogada desmontó cada uno de los argumentos de la Fiscalía. Me acusaban de ‘desobediencia’ y alegaban que yo era un ‘contrarrevolucionario’, un ‘mercenario al servicio del imperio’ y todo ese discurso gastado y que nada tenía que ver con el supuesto delito”, expresó en entrevista con CubaNet.

Morales Rodríguez había sido detenido el 4 de mayo y acusado de “desobediencia” por negarse a asistir a dos citaciones policiales, las cuales consideró que no cumplían con los requerimientos legales. En prisión, según denunció, fue golpeado y le negaron asistencia médica. También sostiene que la Seguridad del Estado le ofreció la libertad a cambio de grabar un video en el que declarara que rompía sus vínculos con la oposición. Su respuesta fue negarse a hacerlo y afirmar que prefería la muerte antes de ceder.

Las huelgas de hambre lo han dejado muy delgado y débil. Morales Rodríguez contó a CubaNet que le están realizando varios exámenes médicos tras los cuales deberá ser valorado por los especialistas.

“Uno de los síntomas más severos es la inflamación de las piernas; los médicos temen que eso se deba a problemas renales o cardíacos”, explicó el activista de 48 años de edad.

A pesar de lo que califica como un “terrible estado de salud”, el opositor residente en el municipio de Caibarién, provincia de Villa Clara, está siendo amenazado con ser enviado a una prisión de máxima seguridad.

Según Morales, el pasado miércoles el presidente del Tribunal Municipal de Caibarién, Sandro Rodríguez, le exigió un vínculo laboral con el Estado y lo amenazó con enviarlo a prisión en caso de no hacerlo.

“Yo no puedo trabajar ahora, ni con el Estado ni con un particular; mi salud está muy débil, quebrantada. Me pretenden chantajear tratando de imponerme un tratamiento de un preso común, lo cual rechazo: yo soy un preso político y esto obedece a la brutal represión que se impone sobre mi persona”, dijo a CubaNet.

“Mi vida corre peligro”, añadió. Para el activista, de ser devuelto a prisión, su salud se quebrantará “de forma drástica”.

Preso político del 11J

Morales Rodríguez acababa de ser liberado, en marzo de este año, después de cumplir íntegramente una sanción de dos años y 10 meses de privación de libertad por el supuesto delito de “desórdenes públicos” tras su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Caibarién.

Apenas un mes antes de su salida de prisión y en medio de una huelga de hambre, fue brutalmente golpeado en la cárcel de Guamajal, según denunció.

“El 26 de febrero de 2024 recibí una golpiza por parte del capitán Félix, quien me partió la boca mientras estaba esposado de una manera tan fuerte que se me hicieron lesiones en las muñecas; eso mientras el jefe de la prisión me ofendía e insultaba”, relató.

Durante su estancia en prisión, Morales Rodríguez rememora que realizó varias huelgas de hambre en protesta por los abusos cometidos contra todos los presos, fundamentalmente los presos por motivos políticos, estuvo en celdas de aislamiento como forma de castigo y sometido a torturas físicas y psicológicas.

“Cada vez que protestaba, pacíficamente pero de forma enérgica, mantuve una actitud firme y contestataria y por eso tomaban represalias conmigo. Fui objeto de golpizas en varias ocasiones, me llevaron a celda tapiada, en aislamiento; fue un asedio brutal y constante el que recibí en las prisiones de Villa Clara. Estuve a punto de fallecer en varias ocasiones”, aseguró.

El activista refiere que ha logrado sobrevivir “gracias a la solidaridad internacional”.

Morales también contó a CubaNet que tiene más de 15 años de experiencia en el activismo opositor dentro de la Isla. En este tiempo, ha integrado varias iniciativas ciudadanas con el objetivo de defender los derechos humanos, entre ellas el Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil “Orlando Zapata Tamayo” y la plataforma Cuba Decide. También ha colaborado con proyectos informativos independientes locales (incluidos Martí Noticias y Radio República, una emisora del Directorio Democrático Cubano, organización radicada en el exilio de Miami).

Por esta labor, explica, ha sido constantemente acosado por agentes de la Seguridad del Estado, que lo han citado, golpeado y arrestado.

“Pido a todos los medios y organizaciones que me apoyen que se hagan eco de mi situación, es lo único que podrá salvar mi vida”, advirtió.

