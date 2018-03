LA HABANA.- Los esfuerzos y trámites realizados por un grupo de vecinos en el municipio La Lisa pareciera que hubiesen caído en un saco sin fondo. Tres meses han transcurrido desde que una tubería de aguas albañales “reventó”, perjudicando sus viviendas, pero aún las autoridades continúan con los oídos sordos ante sus reclamos, a pesar de lo peligroso que resulta la situación.

“Ya estoy cansada, ya no puedo más con esto, nadie me hace caso”, asegura Avelina Torres Rivas, minusválida residente en calle 158 entre 69 y 67 la Lisa, donde tiene lugar la delicada situación que la afecta especialmente a ella. Ha recorrido cuantas instituciones le han recomendado para solucionar el problema de insalubridad, pues pronto será sometida a una peligrosa intervención quirúrgica y teme infectarse al regresar a su hogar.

Destaca que la última gestión que llevó a cabo fue ante el Gobierno Provincial, “pero estos también me han ‘peloteado’ y me han cogido para sus cosas, no les ha interesado”, señala.

Añade que en varias ocasiones le han comunicado que ya se ha tramitado su queja y que ya “se encuentran trabajando en eso”.

“Me doy cuenta que me están trajinando, porque la primera vez apuntaron todos mis datos personales supuestamente para el trámite; pero siempre que llamo por teléfono me hacen lo mismo, lo que se están es burlando de mí”, apuntó.

En tanto Lázaro Lugo Rodríguez, otro de los afectados, expresó a este diario que nunca antes se había sentido tan humillado como en la actualidad. No entiende cómo las autoridades pueden ser tan desconsideradas con la comunidad.

“¿Cómo es que pueden burlarse así de nosotros? ¿Cómo es que pueden mentirnos tan descaradamente sabiendo el peligro que esto representa? Aquí no falta nada para el brote de una epidemia… y no es que lo diga yo: lo dice el documento que nos dio (el Departamento de) Higiene y Epidermiología, y así mismo se lo dije a Adalberto (Arce), el presidente del Gobierno. Él sabe todo esto y sin embargo cuando vamos a verlo se nos esconde”, resaltó.

Asimismo Carmen Cruz Hernández alega que este problema viene desde años atrás y nunca han hecho nada. Dice que incluso los funcionarios de Aguas de La Habana les cobraron por adelantado, desde 2015, el entronque de alcantarillado que debe hacerse desde las viviendas a la red principal para evitar la tupición.

“Dos años han pasado desde que se pagó el servicio y no han hecho nada, y yo si soy la más perjudicada porque esta asquerosidad sale por el patio y el baño de mi casa, que ahora mismo son dos piscinas de aguas sucias, pero a nadie le interesa esto”, recalcó.

Ante las delicadas circunstancias, las autoridades municipales de Salud emitieron un documento con fecha 19 de diciembre de 2017 donde reflejaron, en aquel momento, que de continuar esta situación podría haber un desenlace fatal.

Pero no ha sucedido nada desde aquel entonces.

“Epidemiológicamente esta situación es delicada por todas las enfermedades que se pueden manifestar y crear con estas un evento epidemiológico, con un fatal desenlace”, asegura el último párrafo del documento.

CubaNet conversó con un funcionario de la empresa Saneamiento Básico de La Habana (Aguas Negras), el cual prefirió el anonimato por miedo a represalias. Explicó que su entidad “no tenía nada que ver con eso”, que “esto era trabajo de la empresa de Aguas de La Habana”.

“Nosotros reparamos, solamente, de la casa hacia adentro. De la casa hacia afuera es problema de alcantarillados que lo atiende Aguas de La Habana. Ahora bien, en el caso de la señora que se le desborda la fosa en la casa hasta que no se haga el entronque de las tuberías de las viviendas con la calle, y luego de que ellos terminen, hasta entonces nosotros no podemos hacer el trabajo de la casa hacia adentro”, reflejó el funcionario.

Aguas de La Habana se negó a hacer comentarios al respecto.

