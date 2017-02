Usuarios de ETECSA, incómodos por corto plazo para consumir bono de saldo

LA HABANA, Cuba.- La nueva oferta de recarga a móviles desde el exterior, lanzada por la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), comienza a inquietar a los cubanos de la isla debido al corto plazo que se les facilita para consumir el bono de saldo. Por segunda vez consecutiva, los usuarios disponen de menos de un mes para hacer uso de esta ventaja.

La nueva promoción comenzará a partir del 13 febrero y su saldo adicional sólo podrá utilizarse hasta el 5 de marzo. A partir de 20 CUC, los usuarios que sean recargados recibirán un bono de regalo de 30 CUC que deberán consumir en el plazo mencionado; cumplido este, perderían el crédito disponible del bono.

Bajo condición de anonimato, la directora de una de las oficinas comerciales de ETECSA explicó que Estas son estrategias usadas por la compañía telefónica para incrementar la entrada de divisas al país. La misma funcionaria no supo decir si se mantendrán las ofertas con plazos cortos.

“El corto plazo responde a que los familiares en el exterior efectúen la recarga mensualmente. Si se le alarga el tiempo de duración al bono adicional, muchos podrían efectuar la recarga cada dos o más meses. Por otra parte, los usuarios se ven obligados a consumir el crédito porque, de no hacerlo, saben que lo perderían”, explica.

La empresa telefónica ha ido limitando el tiempo de consumo del bono adicional a partir de la puesta en marcha del servicio de transferencia de saldo. Antes de este momento, el bono adicional no tenia fecha de vencimiento.

CubaNet recorrió las calles de la capital y recogió algunas impresiones sobre lo que piensan los cubanos al respecto.

Felicia Recodé, consultada en las afuera de la oficina comercial de ETECSA en el municipio Playa, refirió a este diario que la puesta en marcha de esta estrategia afectaba directamente a los cubanos en la isla.

“Esta limitación prácticamente te obliga a que gastes el crédito, y no es justo. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo es el que me recarga el móvil desde los Estados Unidos y ahora hace el sacrificio para recargarme mensualmente, pero no siempre puede. Además, con lo que cuestan las llamadas aquí, no creo que a Etecsa no lé de negocio este tipo de ofertas”, indicó.

Alberto Ayala refiere que la telefonía móvil cubana es la única compañía de teléfono en el mundo que no oferta una buena cantidad de minutos por un precio fijo.

“Estas ofertas de recarga que se hacen desde afuera, las cuales se realizan cada mes, son una ventaja para el cubano porque te regalan crédito; pero al ponerte límite ya empieza a ser un problema, porque los cubanos ahorramos al máximo el dinerito en el móvil, atendiendo a que no sabemos si el familiar que está fuera podrá recargarnos el mes próximo”, advierte.

Hortensia Hernández destaca que ETECSA debería agradecer a que comenzó a llevar a cabo este tipo de ofertas desde el exterior, ya que de otra manera los cubanos sólo pondrían 5 CUC de crédito al año.

“Con los salarios nuestros sería muy difícil mantener un teléfono móvil, y es que con una tarjeta que cuesta 5 cuc, la más barata, sólo puedes hablar alrededor de 15 minutos. La mayoría de los cubanos, al menos, tenemos un familiar o un amigo que nos recargue (…), lo que pasa es que las empresas siempre quieren más”, dijo.

Otro de los entrevistados, que prefirió anonimato, refiere, que como ETECSA no tiene competencia en la isla puede llevar a cabo acciones como esta, sabiendo que los usuarios no pueden cambiar de compañía.

“El servicio de ETECSA es pésimo en todos los sentidos, pero por desgracia los cubanos no tienen otra opción. Si existiera otra compañía, yo te puedo asegurar que el bono de saldo de regalo nunca se vencería. La competencia es lo que hace bajar los precios y mejorar las ofertas, pero como aquí no existe, tenemos que conformarnos”, destaca.

Eduardo Esmerilo sugiere que, a pesar del poco tiempo de duración del bono, en los últimos dos meses los cubanos se benefician con este tipo de ofertas, y refiere, que ahora lo que tienen que hablar un poco más por el móvil.

“Lo que pasa es que los cubanos tienen costumbres mediocres, y aunque tengan bastante crédito, tratan de no gastarlo, pero al final un poco más o menos de tiempo no hace la diferencia, al final tienes que consumirlo igual”.