LA HABANA, Cuba.– Fidel Castro, el 16 de abril de 1961, en la céntrica esquina de las calles de 23 y 12, en la capitalina barriada del Vedado, declaró el carácter socialista de la Revolución Cubana, respaldado por el grito de “Patria o muerte”.

Hoy, en el mismo lugar, se oyó el grito: “¡Sacaron papel sanitario en el Mercadito!” y la gente, en una estampida, formó una larga cola para comprarlo antes de que se fuera a acabar.

Desde más de un mes, tanto el papel sanitario como las servilletas, estaban desaparecidos de las tiendas del Vedado y de Miramar. Y de las tiendas de los demás municipios, para qué hablar.

Eso fue mucho antes del paso del huracán Irma, por lo que no se le puede echar la culpa del faltante al meteoro, que ahora sirve para justificar el desabastecimiento.

Los comentarios de los que hacían la cola para comprar el papel sanitario estaban divididos. Algunos justificaban la carestía con el “bloqueo”. Uno criticó al presidente Trump por tirarles rollos de papel a los boricuas.

La pregunta que nadie podía responder era si las tiendas se mantendrían abastecidas regularmente de papel sanitario.

Un rollo de papel sanitario cuesta 0,60 CUC, precio para nada módico con relación al salario promedio que devenga un trabajador cubano, unos 25 CUC.

No obstante, la gente que hacía la cola en el Mercadito, por si acaso, compraba la cantidad de paquetes que se pudieran llevar.

Cuando me iba, escuché a una joven que preguntaba: “¿Por qué será que en los países socialistas siempre escasea el papel higiénico? ¿Tendrá que ver con lo poco que se come? Bueno, no habrá papel sanitario, pero por suerte, tenemos el Granma…”

