Régimen cubano impide salir de la isla a directivo del ICLEP

MIAMI, Estados Unidos.- El Gobierno cubano ha impedido la salida del país al director ejecutivo del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) cuando este se disponía a viajar a un evento de trabajo, informó esa organización en un comunicado.

Raúl Velázquez había sido invitado por la Universidad EAFIT, de Medellín, a participar en una pasantía sobre periodismo de investigación, de acuerdo a la nota.

“Me sacaron de la fila cuando intentaba chequear mi boleto y me condujeron a una oficina para informarme que a pesar de que no existe ninguna regulación contra mi persona, sí tengo una prohibición de salida del país”, explicó el periodista.

El periodista estaría en Medellín desde el 24 de septiembre hasta el 21 de octubre, en un programa de estudio “donde incluso haría una pasantía en un medio de prensa profesional en Medellín”.

La pasantía está patrocinada por un consorcio entre la Universidad EAFIT y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés), según explicó el ICLEP.

“La oficial aduanera me aseguró que la Aduana no tiene nada que ver con la prohibición de salida del país y que además en la oficina de Emigración de mi municipio no sale reflejada ninguna restricción contra mi persona”, añade Velázquez.

Según la declaración, la oficial de la Aduana no dio más argumentos al periodista y lo envío a la oficina de atención a la población del Ministerio del Interior (MINIT) en La Habana para hacer una reclamación.

“La prohibición de salida del país a un periodista que intenta superarse profesionalmente es un método represivo del régimen cubano. Es una forma de venganza contra el director ejecutivo del ICLEP (…) Es una muestra más de lo mucho que le preocupa al régimen de La Habana el trabajo periodístico que realizamos dentro de Cuba”, aseguró Normando Hernández, director general del ICLEP.