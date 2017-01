Redada policial impide reunión del ‘Proyecto Emilia’

LA HABANA, Cuba.- Alrededor de diez activistas del Partido Unión por Cuba Libre resultaron arrestados este miércoles en San Antonio de los Baños, cuando pretendían dirigirse a la capital cubana para participar un encuentro con el opositor Oscar Elias Biscet.

Los arrestos comenzaron desde las 5:00 a.m., cuando los activistas salían de sus viviendas para dirigirse a la zona del Vedado, en aras de sostener un encuentro en un espacio público como parte de la agenda del Proyecto Emilia. Los encuentros son llevados a cabo cada miércoles en diferentes parques de la Capital.

Eduardo Quintana Suárez, uno de los arrestados, explicó a CubaNet que en la madrugada, cuando intentó salir de su vivienda en el poblado de San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, fue interceptado por oficiales de la Seguridad del Estado.

”Me dijeron que no podía salir de mi casa, y con tono amenazante me comunicaron que me encontraba arrestado, alegando que no permitirían más ni un solo encuentro en la calle”, dijo Quintana Suárez.

Carlos Manuel Pupo, quien también se encontraba en la lista de los arrestados, dijo a este diario que los oficiales de la Seguridad le comunicaron que este año no permitirían ninguna actividad de la disidencia interna.

”De manera muy grosera me arrestaron, me esposaron y comenzaron con las amenazas de encarcelamiento debido a que estoy sancionado a 10 meses de prisión domiciliaria”, dijo Pupo. Según el activista, se espera un recrudecimiento aún mayor de la represión luego de que este 20 de enero asuma la presidencia la nueva administración republicana.