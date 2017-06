Prohíben salir de cuba a periodista independiente guantanamero

Hasta la fecha no le han dado explicaciones para tal medida

GUANTÁNAMO, Estados Unidos.- El pasado 27 de mayo, cuando iba a abordar el avión de la aerolínea Copa que lo trasladaría desde La Habana a Ciudad de Panamá, el corresponsal de Hablemos Press y observador del cumplimiento de los derechos humanos, Niober García Fournier, fue informado por las autoridades de Inmigración que no podía viajar.

El periodista había sido invitado por el Centro Latinoamericano de Periodismo para participar en un curso que se realizaría en ese país desde finales de mayo y durante todo junio. Al preguntar sobre la causa de esa prohibición las autoridades de inmigración le respondieron que así aparecía registrado en la computadora.

Según información brindada vía telefónica a este corresponsal hasta hoy 8 de junio se mantenía dicha prohibición.

En la conversación sostenida con CubaNet, Niober aseguró que es evidente la maldad que acompaña a este suceso, similar al que han sufrido otros miembros de la sociedad civil independiente pues, según declaró, habría bastado que antes de comprar el boleto le hubieran informado que no podía viajar o, incluso, después de haberlo hecho y así le habrían evitado trasladarse hasta La Habana, efectuar gastos de dinero y otras molestias.

En este caso el periodista ya había chequeado su pasaje y pasado los controles de seguridad de vuelo. Sólo fue informado de que no podía viajar cuando iba a abordar el avión. Su equipaje fue enviado a Ciudad de Panamá y por tal razón tuvo que esperar varios días en La Habana hasta que pudo recogerlo en el aeropuerto José Martí el dos de junio. En su declaración a CubaNet, Niober García Fournier dijo que el representante de la aerolínea Copa le pidió disculpas por haber dejado salir su equipaje rumbo a Panamá, algo que resulta incomprensible pues antes del despegue de la nave este funcionario ya conocía que no le permitían hacer el viaje.

Según Niober, hasta la fecha no le han informado la razón por la cual no puede ejercer el derecho de salir de Cuba en estos momentos. Lo que sí sabe es que nadie lo indemnizará por los perjuicios económicos que le causaron y que nadie le ha informado la causa de esa prohibición a pesar de que él no se encuentra en ninguno de los casos de personas que para salir del país deben tener autorización estatal.