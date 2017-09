Persiste la escasez de agua y alimentos en Mayabeque

MAYABEQUE, Cuba.- Restaurado el fluido eléctrico parcialmente después de casi una semana, los habitantes de la provincia de Mayabeque todavía sufren el desabastecimiento en las tiendas estatales y sobre todo la escasez de agua. Tractores con cisternas a remolque transitan las calles para suministrar a muchos que incluso no contaban con el vital líquido para cocinar o beber.

“La orientación es que tengo que mandar a mi niña para la escuela, pero no puedo. Las condiciones son pésimas para una jornada de clases. Todos estamos desesperados con el problema de la falta de agua y la alimentación. Es como si hubiésemos vuelto al Periodo Especial, desde que uno se levanta hay que buscar que comer y que beber. El congelador de mi refrigerador está vacío. No puedo estar pensando en escuela hasta que no mejore la situación”, dijo Anais Suarez, una residente local.

“Si hay corriente hiervo el agua, no confío en la higiene del transporte donde la traen”, agregó.

La zona donde se encuentra uno de los principales abastecedores de agua en la provincia de Mayabeque no cuenta con electricidad para funcionar. Los fuertes vientos derrumbaron postes en esa zona, que todavía no se han reparado. Los medios no se han pronunciado al respecto y nadie sabe hasta cuándo tendrán que soportar la situación actual.

Entre los días lunes y martes las tiendas recaudadoras de divisa tuvieron que vender los productos cárnicos que les quedaban a bajos precios debido a la falta de congelación, lo que provocó largas colas y peleas entre los clientes desesperados. También las largas colas en las panaderías provocaron riñas.

“Los productos vienen de La Habana y para allá la cosa está difícil también. Esperamos que nos entre pollo, pero hasta que no haya estabilidad con la corriente no podemos arriesgarnos a recibir nada. Lo primero que se acabó fueron los de alta demanda como los perritos (hot dogs) y picadillos de ave”, dijo Marlen, una empleada de una de las TRD mayabequense.

Los vientos más fuertes del Huracán Irma no pasaron por esta provincia. No obstante, la carestía constante de los diferentes servicios ha provocado irritación en la población.