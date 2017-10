Opositor en delicado estado de salud tras veinte días de huelga de hambre

LA HABANA, Cuba.- El opositor Rolando Yusef Pérez Morera, recluido en la prisión de Guanajay, se encuentra en delicado estado de salud tras arribar este domingo a veinte días de huelga de hambre y sed.

“Está muy mal, está orinando sangre y sin embargo las autoridades del penal se niegan a llevarlo para el médico. Lo tienen tirado en una celda tapiada, se me va a morir mi hijo”, denunció a CubaNet su mamá Nancy Morera Violet.

Cuenta Nancy que en días pasados su hijo había sido hospitalizado de urgencia en la clínica del centro penitenciario, tras perder el conocimiento por varias horas; sin embargo, luego de recobrarlo, fue regresado nuevamente a la celda de castigo donde lo mantienen.

“Aquí vino un oficial de la Seguridad del Estado para decirme que me iban a dejar verlo, para ver si podía convencerlo de abandonar la huelga, pero todo fue mentira porque después me llamaron y me dijeron que no había visita”, indicó.

Según informó vía telefónica desde el penal de Guanajay el recluso Eduardo Herrera, los problemas de salud que enfrenta Yusef se agudizan cada día más, pues él mismo se niega a tomar agua.

“Él está firme en su posición. Dice que si la Seguridad (del Estado) no cumple con lo que pide él prefiere morir” apuntó Herrera.

Yusef comenzó el ayuno el pasado 12 de septiembre bajo el reclamo a las autoridades de que lo liberen o trasladen a un centro penitenciario de menor rigor, ya que se encuentra recluido en una prisión de severidad mayor cuando su sanción fue por “atentado”. Desde su encarcelamiento esta es la tercera ocasión en que el reo protagoniza un ayuno.

Pérez Morera cumple una condena de tres años de privación de libertad, luego de haber sido agredido físicamente por el jefe de la Seguridad del Estado de San Antonio de los Baños provincia Artemisa, donde reside Yusef. El oficial, conocido como “Ernesto”, se encontraba en estado de embriaguez al momento de la agresión. Yusef ya ha cumplido un tercio de la condena y, según la ley, ya debería estar en libertad.

El disidente es miembro del partido opositor Unión Por Cuba Libre, uno de los principales movimientos que trabaja en el Proyecto Emilia, liderado por el Dr. Oscar Elías Biscet.