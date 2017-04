Opositor cienfueguero depone huelga de hambre

LA HABANA, Cuba.- El opositor cienfueguero Carlos Reyes Consuegra, de 72 años de edad, depuso hoy la huelga de hambre en que se encontraba desde el pasado día 10 de abril. Él vive en el municipio de Cruces y es miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.

Carlos demandaba la suspensión de una medida cautelar en su localidad, sin haber cometido delito alguno. Esta limitación de movimiento incluía la imposibilidad de viajar al extranjero, la cual le prohibió asistir a una actividad sindical en Colombia el pasado día 16 abril, pues no pudo realizar los trámites necesarios.

En la mañana de hoy fue citado a una entrevista con agentes de la Seguridad del Estado, los cuales le facilitaron los documentos que confirman el levantamiento de la medida cautelar y la derogación de las acusaciones que tenía en su contra.

Todo comenzó el pasado 30 de enero cuando lo arrestaron después de que se le allanara su casa y le incautaran: 2 laptops, 1 celular y documentos de reclamaciones de trabajadores, procedentes del apoyo a estas personas como parte de su actividad como sindicalista independiente.

Se le informó que estaba acusado de un delito de “Usurpación de funciones públicas”, pero en ningún momento le han dado documento alguno para instruirlo de cargo, a pesar que ya se venció el tiempo establecido para ello.

El instructor le informó que todo esto está en fase de investigación, lo que cual ilegal, incluyendo la medida cautelar; se conoce que en Cuba, como también se manejan por el Estado los bufetes colectivos, no se puede nombrar un abogado defensor si no se lleva el número de la Instrucción Fiscal. Y ese documento no existe, pues Carlos no ha sido notificado al efecto.

Si se analiza el delito del que se pretende acusarlo se podrá constatar que, aunque él estuviera realizando funciones de sindicalista independiente, esto no tiene nada que ver con las actividades oficiales del Estado, ya que la Central de Trabajadores de Cuba es una Organización No Gubernamental y por ende esta supuesta figura delictiva no concurre.