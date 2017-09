OCDH lanza iniciativa para ayudar a los damnificados por Irma

MIAMI, Estados Unidos.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha lanzado una iniciativa para ayudar a los damnificados por el huracán Irma.

La organización, que vela por el respeto a los derechos humanos en la isla y reporta las violaciones que se cometen contra los cubanos, ha utilizado la plataforma web GoFundMe para aportar a quienes sufrieron pérdidas por el huracán, que azotó fundamentalmente la zona central del país, si bien se sufrieron afectaciones tanto en Oriente como en Occidente también.

A continuación, CubaNet reproduce la nota del OCDH en GoFundMe.

¡SOS! destrucción y devastación en Cuba por Huracan Irma ¡AYÚDANOS!

Tras el paso del Huracán Irma por Cuba, la isla ha quedado devastada; no hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay medicinas, no hay ropa. La situación es desesperada y necesitamos tu solidaridad y AYUDA URGENTE!!

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ( www.observacuba.org ), ONG española que trabaja por los derechos humanos en Cuba, ante la catastrófica situación que está viviendo el pueblo cubano, inicia esta campaña de recaudación de fondos para ayudar a los damnificados por el Huracán Irma.

Será la Iglesia Católica en Cuba quien gestionará estos fondos a través del Padre Castor José Álvarez Devesa, Sacerdote de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en el reparto El Modelo de la ciudad de Camagüey; Asesor de Misiones en la Arquidiócesis de Camagüey y Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Misiones de la Conferencia de Obispos de Cuba, lo que le permitirá llegar a todas las diócesis de Cuba.

¡El pueblo cubano necesita vuestra ayuda, la situación es desesperada!

Gracias a todos por vuestra solidaridad.