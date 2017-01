Autoridades impiden viajar fuera de Cuba a líder LGBTI

CIENFUEGOS, Cuba.- Tras ser advertido el pasado 10 de diciembre por oficiales de Seguridad del Estado que, de continuar laborando a favor de la comunidad LGBTI cubana, serían obstruidas sus salidas al exterior del país, el pasado 9 de enero el Dr. Nelson Gandulla Díaz, líder de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, vio cumplida la amenaza.

La acción represiva tuvo lugar sobre las 5:40 a.m. en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, desde donde el joven pensaba viajar hasta Cartagena de Indias, Colombia, para participar en unos talleres promocionados por la ONG colombiana Caribe Afirmativo.

“Ya había chequeado el equipaje y el pasaje. Cuando fui a pasar el puesto de inmigración, la funcionaria que me atendía me sacó de la fila y me dijo que esperara. Se comunicó por teléfono y de una oficina cercana salió un señor que, sin identificarse y de forma autoritaria me pidió el pasaporte y dijo que le acompañara”, expresó Gandulla.

Asegura el activista que, ya en la oficina, el hombre le dijo que lamentaba informarle que no podría viajar ya que existía una restricción de movimiento a su persona. Al indagar por la causa el interlocutor le dijo a Gandulla que en la computadora del aeropuerto no aparece reflejado el porqué de la medida o quién la solicita.

“Me sugirió que cuando llegue a Cienfuegos averigüe con la Policía Nacional Revolucionaria, o con la gente de inmigración y extranjería, la razón”

Al preguntarle qué lectura hacía de lo sucedido, Gandulla lo vinculó con las amenazas que el pasado 10 de diciembre recibiera de parte de oficiales de la Seguridad del Estado en las oficinas de Inmigración y Extranjería. En aquel entonces, refiere, recibió múltiples amenazas, incluida la referida a la prohibición de viajar fuera del país.

Esta medida ha sido aplicada contra otros líderes de la sociedad civil independiente. Según el cómputo de organizaciones que se dedican a la promoción y monitoreo del respeto a los Derechos Humanos en la isla, aunque el empleo de la prohibición a viajar como medida coercitiva no es nueva en absoluto, en los últimos meses ha ido creciendo significativamente.