Impiden otra vez la salida del país de un opositor guantanamero

GUANTÁNAMO, Cuba.- El pasado sábado 14 de octubre, el opositor pacífico guantanamero Niober García Fournier, representante de Eyes on Cuba y corresponsal de Hablemos Press, no pudo realizar un viaje a Europa pues los oficiales de Inmigración del aeropuerto internacional José Martí se lo impidieron.

Según información vía telefónica dada a CubaNet por el propio disidente este lunes 16 de octubre, los oficiales de Inmigración se limitaron a informarle que su nombre aparecía en las computadoras con limitaciones para viajar, pero que esa decisión no había sido adoptada por ellos, sugiriendo así que fue la Seguridad del Estado la que adoptó la decisión.

Niober García Fournier no está contemplado en ninguno de los supuestos que la legislación de Inmigración define con limitaciones para viajar.

El opositor pacífico tenía boleto de avión con destino a Amsterdam, desde donde debía continuar hacia Praga y luego hacia Dublín, Irlanda, donde estaba invitado a participar en un evento sobre derechos humanos convocado por la organización From Line Defender.

Esta es la tercera vez en este año que a este opositor pacífico le niegan el derecho a viajar fuera del país. La primera ocasión fue el día 27 de mayo, cuando le impidieron viajar a Panamá y la segunda el pasado 18 de julio cuando no le permitieron ir a Trinidad y Tobago.

Hallándose en La Habana el pasado domingo 8 de octubre, Niober recibió en su teléfono celular un mensaje que decia textualmente: “De LGEORGEJ: Te dejé pasar porque me conviene que fueras a La Habana, pero no intentes acercarte a los aviones para que no te pase lo de otras veces. Ok, chao y cuídate”.

El texto, según la fuente, presumiblemente procede de alguno de los agentes de la Seguridad del Estado encargados de reprimir y violar los derechos ciudadanos de los opositores pacíficos y es muy semejante a otros que han recibido varios miembros de la oposición pacífica guantanamera.

Este lunes 16 de octubre Niober García Fournier se presentó en las oficinas de la Dirección nacional de inmigración con el objetivo de que se le ofreciera una respuesta acerca de esta situación pero le dijeron que tenía que presentar su queja por escrito y que ellos luego tenían sesenta días para responderle.