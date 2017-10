Extrañas soluciones a la escasez

LA HABANA, Cuba.- A partir de enero de 2011 los artículos de aseo (jabón de baño y de lavar, pasta dental y detergente líquido) fueron excluidos de la libreta de racionamiento para ser vendidos en los Mercados Artesanales Industriales (MAI) que todavía muchos conocen como ferreterías.

Los precios dejaron perplejos a muchos, demasiado altos para su baja calidad. Sin embargo, a pesar de las quejas y los comentarios desfavorables, son casi la única opción para las personas con más bajos ingresos, que se ven obligadas a comprarlos pues los que se venden en CUC son aún más caros.

Otra de las dificultades es que estos a menudo desaparecen del mercado, a pesar de que funcionarios del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) aseguran ante la prensa que la producción, a cargo de la empresa Suchel, no sufre contratiempos y cumple lo pactado, aunque señalan que la demanda ha aumentado. Asimismo, insisten en que no hay razón para que el suministro falle. ¿Cómo se explica entonces que tantas personas nos veamos obligados a caminar – o aun viajar – de un MAI a otro en busca de jabón, pasta dental o detergente líquido?

Es cierto que se han reforzado puntos de venta en algunas bodegas… en teoría. La realidad es que allí el surtido es más limitado, y el desabastecimiento, más prolongado. Es por eso que numerosos vecinos de Lawton estamos disgustados e indignados por el cierre del MAI de Concepción entre 10 y Acosta, El Turquino, pues esto limita aún más los espacios de venta, ya deficitarios. Por ejemplo, Sarita, una octogenaria que camina con bastón, afirma que ella compraba en esta ferretería no solo porque le quedaba más cerca, sino porque recibía mejor trato que en Dolores y 16. Tras el cierre del local, no sabe qué se va a hacer, pues ahora tendrá que recorrer 12 cuadras.

A algunos de los afectados que indagaron en el MINCIN, un funcionario les dijo que lo cerraban porque “no era rentable”. Pero ellos razonan que, si bien últimamente estaba desabastecido, meses atrás este comercio estaba siempre surtido y con bastante afluencia de público, ya que muchos lo preferían pues la empleada era amable y la atención era algo más personalizada. Según dos clientas, María y Tamara, ya desde hacía un tiempo la dependienta se había quejado de que a pesar de su reclamo, apenas abastecían la tienda. Hay quienes opinan que es muy posible que pronto veamos reparar y acondicionar el local por un cuentapropista, como hicieron con la carnicería y la bodega de la esquina de Concepción y Acosta, que hace poco cerraron para ser arrendadas a particulares.

“Ese argumento utilizado por el funcionario del MINCIN, de que la ferretería no es rentable, no es creíble, porque aquí los precios son elevados, y los artículos, de baja calidad”, calcula Jorge Blanco, otro vecino afectado, “por no mencionar que el sueldo mensual de la dependienta no superaba los 10 dólares”.

Un empleado, que no quiso dar su nombre, piensa que todo esto obedece a lo anunciado en la televisión: que cada municipio recibe el 1 % de la recaudación de sus impuestos, así que al cerrar estos comercios – algunos al borde del derrumbe – y rentarlos a particulares, el Estado se evita los cuantiosos gastos por concepto de reparación (que como requisito debe correr por el cuentapropista) a la vez que recauda dinero. Y concluye: “Según se dijo, estas recaudaciones se utilizarán en beneficio de la comunidad: para reparar escuelas, parques, calles, etc. ¡Qué extraña solución para nuestros problemas!”