Corea desplaza a Brasil y México en el mercado cubano de las telenovelas

LA HABANA, Cuba.- Las series surcoreanas, conocidas como “doramas” en Cuba, van ganando poco a poco el terreno que antes ocupaban las telenovelas mexicanas y brasileñas. Su presencia en el “paquete semanal” y entre los vendedores callejeros de discos refuerza el hecho. Su principal mercado: mujeres adolescentes.

Adonis, vendedor de discos, habla al respecto: “Como estoy cerca del preuniversitario todas las tardes esto se me llena de muchachos. Casi todas las hembras me preguntan por series coreanas nuevas así que estoy bien abastecido de esas. Las novelas mexicanas me las compran sobre todo mujeres mayores. No quiero decir viejas pero si de unos 30 años en adelante”.

Sin embargo también se interesan en los “doramas” mujeres de esas edades.

Ester, de 65 años, confiesa: “Me pasé para las novelas coreanas porque son más interesantes. Es algo nuevo, otra cultura, otro idioma y argumentos diferentes. Ya estaba cansada de los ricos malos y las criadas omnipresentes”.

En tanto Odalis, jubilada entrevistada para este reportaje, comenta: “Solo he visto una serie coreana. Se llamaba Escaleras al Cielo y te digo que me puso depresiva. La historia era demasiado dramática. En mi casa todos nos pusimos a llorar. Mira con lo dura que es la realidad cuando me pongo a ver televisor lo que quiero es despejar, así que les hice cruz y raya”

Se va volviendo común que los ídolos tradicionales como Messi y Cristiano Ronaldo compartan el espacio para afiches con actores coreanos.

Con una visión bastante idílica y melodramática de la vida han logrado proponer un escape a la realidad mucho más atractivo que los “culebrones tradicionales”. Marcando en ocasiones la actitud de quienes las consumen.

Lorena, estudiante de onceno grado, comenta: “Mucho han criticado los ‘doramas’ por ser novelas rosa, acusan a los actores de afeminados porque tienen buena presencia; les digo que están más completos que otros. Muchos son actores, modelos y cantantes y no tienen que hacer doblaje. Además, yo no soporto las novelas mexicanas ni las cubanas, si quieres salir de la realidad, que es bastante dura, para que llenarte con infidelidades y malas palabras”.

SNET una de las redes independientes presente en la isla aloja varios foros de debate para los amantes del género. Allí los fans debaten en el espacio virtual sobre sus preferencias y comparten noticias sobre los actores asiáticos. Además pueden encontrarse manuales de coreano para aquellos que se sienten tentados a aprender el idioma.

Orlando, profesor de japonés y coreano, comenta: “Yo primero tenía un grupito pequeño de estudiantes de japonés. Al principio siempre son un montón teniendo en cuenta que las clases son gratis. Más adelante algunos muchachos se me acercaron para preguntarme si sabía también coreano. Querían que les tradujera algunas canciones para las novias y ese tipo de cosas. Poco a poco se me acercaron ellas mismas y terminé dando clases de coreano también. Es un idioma complicado pero por el momento se mantienen la mayoría”.

Yenei, una de las estudiantes del grupo, comenta: “Soy fanática de los mangas en general. Casi una otaku, podría decirse. También me gustan mucho los ‘doramas’. Mis amigas del aula me embullaron y al final vine. Es divertido aunque no creo que lo termine. Pero te hace mucha ilusión cuando puedes entender algo en una serie sin subtítulos”

Desafortunadamente para los seguidores de los “doramas” se hace difícil encontrar posters u otros objetos relacionados con sus series. Por lo general han de esperar a la Feria del Libro, donde un afiche puede costarles hasta 5 CUC, o la celebración de la FIHAV para adquirir algunos posters en el pabellón de Corea, que todos los años se encuentra entre los más visitados.

Adela, joven de 18 años, dice: “El problema es que como no puedes encontrar afiches en ninguna otra época del año, cuando empieza FIHAV el lugar se pone repleto. Como para colmo muchas cosas son gratis, te encuentras con una verdadera ‘cola del pan’. Una de las pocas veces que pude coger algo fue durante la feria del 2013 y lo he tenido que guardar como un tesoro. Es un DVD con información sobre los actores y las series, cosas que puedes bajar de Wikipedia y de Internet pero es original”.

Otros, por su parte, acusan a las series de tener poco sentido.

Germán, profesor de preuniversitario, comenta: “Mis alumnas, salvo una o dos, no tienen nada en la cabeza. Las ves ahí reunidas hablando de series sin sentido. Que si Kim no sequé que Li Min Hoo, y no les interesa para nada la escuela. No es que aprendan mucho de la realidad con esas series. Dan una visión de la vida muy estrecha. Todos son ricos, todos son buenos. Pura bazofia consumista pero asiática ahora”.

En tanto Luisa, joven de 17, piensa: “Los ‘doramas’ son una frescura al alma, al menos así lo siento. Los personajes son bien parecidos y los menos son agradables, y si hay rivalidad al final terminan perdonando y se hacen amigos sin resentimientos, te muestran lo maravilloso de la amistad. En fin, a mí me encantan y conozco a muchos hombres que también y mi novio es uno de ellos”.

En tanto muchos varones confiesan que ven las series coreanas para poder acercarse a las mujeres.

Samuel, joven entrevistado, comenta: “Cuando estás en una fiesta y sale el tema de conversación casi todos se quedan callados. Por suerte ‘hago mi tarea’ y entonces puedo hablar. Casi todas las muchachas ven ‘doramas’. No me gustan demasiado pero es un sacrificio menor”.

Entre los doramas más populares se encuentran Herederos, City Hunter, Heartrings, F4, Lie to me, Faith y Secret Garden.