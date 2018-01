Colapsa pared de un portal en La Habana Vieja

LA HABANA, Cuba.- La parte superior de la pared de un portal colectivo en La Habana Vieja se desplomó la mañana de este viernes sin que hubiese que lamentar la pérdida de vidas humanas.

El siniestro ocurrió sobre las 10:30 a.m. en calle Monte, entre Carmen y Figuras. Según confesó a CubaNet Sumaili Herrera, testigo presencial de los hechos, la construcción se encontraba deteriorada hace varios años.

De acuerdo con la fuente, las causas fueron las malas condiciones constructivas en que se encontraba la pared, y las constantes lluvias y el fuerte viento que azota la capital por estos días.

‘’Eso estaba en peligro de derrumbe hace muchísimo tiempo, a decir verdad esa pared y el edificio del lado estaban colgando de un hilo, y con la lluvia y este fuerte viento tenía que caerse, bastante duró’’, dijo.

Según una vecina de la zona que prefirió el anonimato, a lo largo de todos estos años fueron “muchísimas” las ocasiones en que los vecinos refirieron a las autoridades de la Vivienda el peligro que esto representaba, tanto para ellos como para las personas y autos que a diario transitan por el lugar. Sin embargo, los responsables municipales nunca se interesaron por ello.

‘’Te confieso que fue un puro milagro que esto que sucedió no matara a nadie. Por aquí pasan miles de personas diariamente, y carros ni hablar de eso. Quizás como está lloviendo, por eso no había nadie pasando por aquí, incluso, fíjate si Dios no quiso que fuera diferente que en ese momento, por suerte, no pasaba ningún auto, porque lo hubiera aplastado’’ advirtió la fuente.

Mercedes Zúñiga, en tanto, advierte que el peligro de pérdidas de vidas humanas en el futuro no culmina con este desplome, y alerta que posiblemente el edificio de al lado sea el próximo.

‘’Si el Gobierno no aprovecha ahora y tumba los dos últimos pisos de este edificio que está al lado, que casi está al caerse también, te aseguro que aquí va haber varios muertos, todo depende de lo que hagan la gente de la vivienda’’, señaló.